最狂挑戰「17天內完成96奧運項目」　英國夫妻拚了！背後原因超暖

▲ 貝茨與尼可拉斯的善舉獲得眾多選手及網友聲援。（圖／翻攝自Instagram／@spennylympics）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運精彩賽事輪番上演，英國一對夫妻的「奧運挑戰」也正如火如荼進行。尼可拉斯（Charlotte Nichols）與貝茨（Stuart Bates）正挑戰在為期17天的東奧期間完成96個奧運個人項目，在網路上受到關注，背後原因也令許多網友鼻酸。

綜合英媒報導，貝茨的哥哥史賓尼（Spenny）2011年死於運動神經元疾病（簡稱MND，俗稱漸凍症），享年49歲。貝茨與尼可拉斯為了替MND協會募款而開始這次挑戰，最初的目標是1萬英鎊。根據《英國廣播公司》（BBC）5日報導，他們目前已經募得7.9萬英鎊（約新台幣306萬元），更獲得逾50名英國代表隊選手支持。

尼可拉斯提到，「有時候真的感覺很痛，當你跑了150公里，卻還有90公里要跑，我太累了，不知道自己能不能做到，然後我停下來哭泣。」貝茨在嘗試越野賽項目時摔落，尼可拉斯在帆船項目中因怕魚而不得不求救，挑戰過程中困難重重，但他們收到許多MND病患及家屬的訊息，給他們很大的力量。

根據《太陽報》，他們4日前往倫敦水上運動中心，在金牌選手戴利（Tom Daley）曾使用的跳板挑戰7.5公尺跳板跳水，5日則進行衝浪及現代五項。根據他們的IG帳號，這對夫妻已經完成94個項目，挑戰邁入尾聲。

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