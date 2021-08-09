Delta病毒可傳染期達18天！印尼台僑隔離兩周恐不夠　陳時中回應了

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

Delta變異株已經成為全球主要流行的變種病毒，美國CDC曾表示，Delta變種病毒不僅傳播力、住院重症率上升，患者從有症狀到Ct值大於30（病毒量低、較不具傳播力）約需要18天，比起其它變異株能夠傳播的時間更長。8日深夜有118名滯留印尼的台僑返台，由於是來自高風險傳染國家，媒體詢問是否需要延長專案隔離時間到18天，對此指揮中心回應了。

陳時中表示，可傳染期和潛伏期是兩個不一樣的事情，潛伏期並沒有增長最長14天，可傳染期是指從他開始有傳染力到發病前三天，基本上有可能比18天更久，住院病人從確診到被驗出陰性有時甚至會長達一兩個月；至於入境這時隔離是要隔離他的潛伏期，在可傳染期當中已經在醫院住院的人，住院到被驗到陰性符合解隔離條件才能解隔離，這是兩回事，不需要延長集中檢疫的隔離時間。

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不過，國內目前檢疫維持14天，是否對防堵Delta病毒有所不足？台大醫院檢驗醫學部副主任張淑媛今日則表示，其實相關議題在指揮中心會議有熱烈討論，不過Delta病毒發病時Ct值高，有比較容易被偵測的特性，現在入境加強檢疫措施已經設下三道關卡，包含入境時PCR檢測、檢疫期間使用居家快篩、檢疫期滿前PCR採檢，評估患者在這段期間有辦法被揪出，決議暫時不會延長檢疫時間。

此外，目前針對入境檢驗陽性個案都會做基因定序，對於本土陽性個案也會抽樣進行定序，包含台大、長庚等實驗室檢測，目前都沒有發現Delta病毒。

印尼遭到Delta變種病毒襲擊，疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心6月底也將印尼納入「重點高風險國家」，入境者須受嚴格檢疫規範。長榮及華航也以機組員調度為由，暫停飛航雅加達，並陸續取消至8月底前的航班，就連新加坡等鄰國也禁止來自印尼的旅客轉機，增加台僑返鄉的困難。

印尼台商總會原本協調台商及僑民7月中搭乘峇迪航空（Batik Air）包機返台，但班機最後遭取消無法成行，改與印尼航空（Garuda Indonesia）協調延宕迄今。根據桃園國際機場國境單位提供的資料顯示，印尼台商總會安排包機返台，班機在台灣時間8日下午5時20 分自雅加達國際機場起飛，預定晚間10時55分飛抵桃園國際機場，班機旅客共計122人。航空公司人員表示，實際抵台旅客為118人，確切人數將以中央流行疫情指揮中心公布為主。