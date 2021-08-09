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郭台銘赴捷克打BNT！他曝「照片藏亮點」下方還畫線：竟沒有人發現

 ▲郭台銘赴捷克接種BNT，照片才有玄機。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲郭台銘赴捷克打BNT疫苗。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘（4日）臉書貼文透露，由於需要取得一張歐盟證明才可以接續在歐洲的行程，於是一到捷克就前往布拉格接種輝瑞/BNT，並分享整個注射體驗相當好。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，郭董接種疫苗的照片藏玄機，郭董還用藍色原子筆畫線，「想說這樣應該夠清楚了吧？沒想到幾天過去，沒人發現。」

資深媒體人黃暐瀚今（9日）臉書發文以「郭董的照片」為題表示，上週郭董貼了他去捷克施打疫苗的照片，台灣這邊，兩大反應，其一、「郭董證明台灣人沒打疫苗可以出國」（本來就可以出國，但得先取得核酸檢測陰性證明），其二、「哇賽～打疫苗還有三個美女相陪欸」。

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黃暐瀚指出，歪樓歪了好幾天，我才終於知道，郭董為什麼要貼那個PO文，貼那幾張照片，其中一張，郭董秀出施打疫苗之後的手臂，手上還拿著一瓶疫苗。因為照片把疫苗瓶，照得太小，根本沒人注意到，郭董想說的，其實是：「我在捷克打的BNT疫苗，瓶身也寫Comirnaty」。

▲郭台銘赴捷克接種BNT，照片才有玄機。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲郭台銘赴捷克接種BNT，照片才有玄機。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲郭台銘赴捷克接種BNT，照片藏有玄機。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

黃暐瀚點出，不只疫苗瓶，施打證明書上面，也附註「Comirnaty」字樣，郭董還用藍色原子筆，在Comirnaty下方畫線，「想說這樣應該夠清楚了吧？沒想到，幾天過去，沒人發現。」

黃暐瀚解釋，原來郭董的疫苗照是要告訴大家BNT就是「Comirnaty」，Comirnaty是這款疫苗的「品牌」，不等於就是「復必泰」，「於是我週末開始尋求世界各地的網友，施打過BNT的疫苗卡，看看上面到底寫著什麼？結果，還真的！澳洲、日本、馬來西亞、香港、捷克，歐洲各國，施打「Pfizer-BioNTech」疫苗的人，疫苗卡上面，寫的都是「Comirnaty」。

黃暐瀚說，所以Comirnaty就是「牌子」嘛，何必將它與「大陸製」連結在一起？如果台灣願意接受瓶身印有Comirnaty的BNT疫苗，據我所知，此刻，我們其實已經進貨兩百萬劑。

黃暐瀚文末表示，專屬台灣，瓶身改寫「BioNTech Fosun」的疫苗，已經開始製作，回頭檢討為什麼不要「Comirnaty」，已經無法改變什麼。不過「Comirnaty」就是BNT疫苗的「品牌」這件事，還是須得清楚明白。 

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