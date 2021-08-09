巴黎奧運交棒！一分鐘宣傳片「滿滿絕美景點」　網跪喊：好想出國

記者張寧倢／編譯

延遲一年舉辦的2020東京奧運昨（8日）晚間正式畫下句點，因為疫情關係，閉幕式上交接給下屆2024巴黎奧運的表演，全程改為影片方式呈現，而巴黎奧運會也在官方IG曝光一段影片，將各項運動融入巴黎知名景點與地標，讓網友看了紛紛大讚，「好想出國啊！」

▲▼巴黎奧運官方IG釋出宣傳影片，融入巴黎各處知名景點，大獲好評。圖為法國具代表性的百年建築「巴黎大皇宮」。（圖／翻自IG／paris2024）

巴黎奧運的官方宣傳影片中可以看到，一名年輕女性從屋頂走出，看見一群極限單車選手們恣意在巴黎街頭騎乘，她也隨即抓起安全帽，騎上競速小輪車遨遊巴黎，其中最先經過的是巴黎大皇宮，透明天頂窗格是這裡最令人印象深刻的標誌，也能看到2名帕運擊劍選手在巴黎大皇宮裡面對練。

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接著，女子騎車到協和廣場，這裡曾是經典電影《穿著Prada的惡魔》的拍攝地，也是位於巴黎核心區中車水馬龍的廣場，畫面帶到廣場中心巨大的埃及方尖碑，一群年輕人在廣場上自由地跳著霹靂舞，藉此介紹到巴黎奧運即將新增的「霹靂舞」項目賽事。

▼影片中帶到，協和廣場上正在跳著霹靂舞的人群。（圖／翻自IG／paris2024）

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最後，女子騎著車橫跨巴黎歌劇院正面外牆，最後與友人停在教堂屋頂上，俯瞰已經掛上2024巴黎奧運會旗的艾菲爾鐵塔。整個影片以遠、近、俯、仰等各種不同角度呈現了巴黎的建築與城市之美，讓網友看了紛紛在影片下留言，「好想出國啊！」、「想去巴黎玩了」、「如果要當奧運志工要去哪裡申請」、「哪裡有全場完整版的影片，還有現場捕捉的鏡頭」、「影片剪輯太美了！」、「令人驚豔的預告片」等，各種賦予期待的好評。

▲▼影片女主角騎車經過巴黎歌劇院屋頂後，從上俯瞰艾菲爾鐵塔，還能看見鐵塔上已經掛上奧運會旗，象徵巴黎奧運準備開跑。（圖／翻自IG／paris2024）

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