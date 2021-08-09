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朱立倫提「3政見」改變國民黨　黨務人士：早已落實

▲▼江啟臣、朱立倫。（合成圖／ETtoday資料照、朱辦提供）

▲江啟臣、朱立倫。（合成圖／ETtoday資料照、朱辦提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨前主席朱立倫欲角逐下任黨主席，他今（9日）在臉書提出3項改革方案，包括成立民調中心、黨線上組織化、培訓青年儲備主管MA。不過，國民黨黨務人士表示，這3項政見早已落實，朱立倫參選黨主席，應該對黨務有基本的關心。

黨務人士表示，朱立倫提到所謂的用企業培養「儲備幹部」的概念，其實國民黨已經行之多年，從前主席洪秀柱的武林計畫到江啟臣任內的參政七號角，都是有系統性地在幫國民黨培育青年人才。

至於朱立倫提到的經國先生培育模式，黨務人士表示指出，固然為國家和黨孕育許多傑出人才，不過40、50年過去，精神必然要有所傳承，但作法上就可能要因應情勢變化而有所不同，國民黨已經不是過去家大業大，而是要以小搏大的政黨。

此外，黨務主管表示，與其用儲備幹部，告訴年輕人未來是你們的，倒不如把青年世代當作即戰力，當作一齊併肩作戰的夥伴，告訴青年朋友，現在就是你們的；比如從去年革命實踐講習班，到現在的青年願景營，我們的青年夥伴都在營隊結束之後，由黨職幹部從旁協助，分別召開記者會來發布青年政策。

黨務主管接著指出，青年的視角，是無可取代的，若總是在儲備幹部，總是要年輕朋友準備再準備，然後有沒有準備好又是由他人決定，那年輕朋友的才華很可能就因此被掩沒，這是國民黨過去犯的錯，不能再重蹈覆轍，要大膽放手讓年輕人去幹、去戰鬥。

至於民調與大數據部分，另一位黨務主管則補充，國民黨過去一直有擁有自己的民調中心，2016年國民黨總統大敗、立委剩下35席，朱立倫辭職離任，國民黨遭到黨產會政治追殺，財務窘困，洪秀柱不得已裁撤民調中心，吳敦義時代，改由智庫長期進行民調（1個月至少1次），關心民意的動向與反映，並提供黨中央政策建議，直到今日。

而大數據更是江啟臣非常重視的領域，上任後，與智庫連勝文副董事長討論後，於2020年7月3日在智庫組織下，成立「趨勢暨數據分析中心」與「產業暨新創研究中心」，當天並且與連副董事長共同揭牌運作，一年來，提供國民黨非常多大數據的寶貴分析資料。

不僅如此，江啟臣上任後，更設置「數位科技長」，禮聘DCARD創辦人簡勤佑擔任數位諸葛亮，提供黨中央每日與即時的大數據分析資料與建議。

朱立倫所提到的LINE經營，更是早就已經在落實。黨務人士表示，自2016年，朱立倫甫卸任就開辦黨員小組LINE化，全國開辦後創建超過8000個黨員群組，2020年，江啟臣上任後，開始建置自動擴散LINE訊息機器人，讓本黨文宣一鍵轉發，深入到每一個群組中，目前穩定運作中，每個月可發出上百萬則LINE訊息。

黨務人士強調，參選黨主席，應該對黨務有基本的關心，朱立倫所談到的做法已經是「過去式」，現在黨部文宣體系已經建立黨員群組，並且進入自動、穩定發送的「未來式」。

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