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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

超千人直播打卡全紅嬋老家　全父拒收房產現金：有心就別再打擾

記者魏有德／綜合報導

大陸14歲跳水小將全紅嬋奧運奪金後爆紅，外界憐惜她的出身背景，不少人捐款或無償贊助。不過，她的家鄉也引來許多「網紅」蹭流量，平均一天內就有上千人拍照打卡直播，讓全紅嬋父親全文茂及親友傷透腦筋，村莊入口甚至需要設立疫情防控戰控制人流。對此，全文茂向網紅們喊話，「有心（就可以了），也就不要再打擾了。」

▲全紅嬋奪金後，家鄉湧入許多民眾打卡圍觀。（圖／翻攝封面新聞）

▲全紅嬋奪金後，家鄉湧入許多民眾打卡圍觀。（圖／翻攝封面新聞）

《封面新聞》報導，全紅嬋奪冠後的8月6日及7日，關愛全紅嬋的輿論熱度也讓全紅嬋的家成為網友打卡地，在8月7日累計至少有1000多人進村圍觀、直播，一定程度影響到全紅嬋家鄉邁合村的社會秩序和疫情防控安全。

當地警方和志願者於昨（8）日決定加強入村管制，嚴格限制非該村人員進入，暫時讓村子和全紅嬋的家重歸農村「寧靜」生活。

▲全紅嬋奪金後，家鄉湧入許多民眾打卡圍觀。（圖／翻攝封面新聞）

▲全紅嬋父親全文茂。（圖／翻攝封面新聞）

全文茂表示，「確實是有人拿20萬（人民幣），叫我拿著花跟他拍個照片。我就說拍照片就可以，那個錢你先拿開，我不要錢。要是你有心來，我就領你的心，領你的花和你照個照片。（你）這麼大老遠跑來，這個是人之常情。」

▲▼中國14歲全紅嬋奪得奧運跳水金牌。（圖／路透）

▲大陸14歲小將全紅嬋勇奪奧運跳水金牌。（圖／路透）

對於外界熱心捐贈的房產和商鋪，全文茂提到，「我根本都不懂，他的房子在哪裡，我也沒去看過，我也沒理過他們。」

全文茂強調，全紅嬋奪冠後是有人拿著財物來家裡，「包括所謂的房子、現金我一分都沒有收，榮譽是我女兒的榮譽，不是我應該收的。」

全文茂除感謝外界的關心，也希望來送禮的人不要拿紅嬋家人收禮物的消息去四處造謠，「有些自主放在我們家裡的禮物，我們也在找人聯繫去把這些東西退回去。」

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