她驚喊「誤會李洋很小隻了」　對比圖衝擊網：王齊麟根本巨人

▲麟洋配在東奧男雙羽球賽上奪下金牌。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

「台灣聖筊」王齊麟、李洋在東奧摘金後，聲勢水漲船高，就有女網友翻了李洋日常的照片，發現原來對他的身高一直有誤解；沒想到，PO文也驚呆一票網友，不禁笑說「隊友根本巨人！」

一名女網友昨在Dcard提到，「剛剛才看到李洋竟然有177公分，一直以為他沒有170。原來是都跟188的王齊麟站在一起，照片也幾乎都是跟王齊麟一起拍的，看起來整個變小鳥依人。」

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▲▼許多網友直言，真的誤會了。（圖／翻攝自臉書／李洋）

不過，實際翻找李洋和其他人的合照後，赫然發現他瞬間變高了。原po也開玩笑說，「還是習慣看他在齊麟身邊備受保護的樣子，但不管怎麼樣都還是很可愛、很暖哈哈哈。」

對此，許多網友也莫名衝擊，紛紛笑回「我也以為他很矮」、「誤會很久+1，直到看到王齊麟的身高」、「我一直以為他170出頭左右，沒想到竟然這麼高」、「就跟NBA裡面的後衛，其實都超過180一樣」、「誰叫王齊麟太高哈哈哈」、「真的看到超多人以為他很矮，他不矮是齊麟很高，加上很多人可能從金牌戰開始看，被對面兩個都190以上的雙塔誤導了」、「本來也以為他大概168而已」。