辣媽捲入模切機　絕命尖叫「被同事拖出」仍慘死！檢：有1嫌疑人

▲義大利40歲辣媽慘死在包裝模切機之中，檢方朝過失殺人方向偵辦。（圖／翻攝自推特／@TucciTuccio）

記者張寧倢／編譯

義大利摩德納省（Provincia di Modena）坎波桑托市（Camposanto）發生死亡案件，一名在甜點包裝廠工作的40歲辣媽3日像往常一樣到工廠值班，沒想到，操作時突然遭模切機捲入，身體被其他員工從機具拉出時已經太遲，她最終當場死亡。報導稱，檢方已展開一項過失殺人調查。

綜合《太陽報》與義大利媒體報導，住在巴斯蒂利亞（Bastiglia）的辣媽艾爾哈琳（Laila El Harim）原本是摩洛哥人，已經在義大利生活了20多年，目前有一名4歲女兒和一名義大利男友。艾爾哈琳2個月前才開始在甜點包裝公司「Bombonette」的工廠工作，據說，她知道自己錄取時相當興奮，因為工廠地點離她家只有10分鐘車程。

▲艾爾哈琳才剛到職不到2個月就在包裝工廠中死亡，留下4歲女兒與一名義大利男友。（圖／翻攝自推特／@tristemondo）

報導指出，艾爾哈琳3日一如往常地在上午5時50分到包裝廠值班，才剛要啟動大型包裝機器開始工作，就因為不明原因整個人遭到模切機捲入，在場同事沒有人目睹事發經過，但在聽到慘烈的尖叫聲後，過來協助將艾爾哈琳從模切機中拉出來，可惜已經太遲了，等到救護團隊與警方趕到時，艾爾哈琳早已逝世。

報導稱，摩德納省檢方辦公室目前已經展開一項過失殺人調查，發生事故的模切機也被警方扣押，儘管這起案件死亡原因尚未釐清，但檢方認為可能有一名嫌疑人，且有必要朝向此方向調查，目前預計將會進行解剖屍檢，勞工部長奧蘭多（Andrea Orlando）還下令要求及時報告調查進度，以表政府對工安事件的強烈關切。

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