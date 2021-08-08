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「扁爸等不到自己選總統」　陳水扁po舊照追憶父親

記者杜冠霖／台北報導

今天是8月8日父親節，這天有些人與父親慶祝，但也有人只能看著父親照片追憶，兩位前總統也不例外，前總統馬英九po出一張66年前的全家福老照片，呼籲民眾孝親要及時，前總統陳水扁也貼出42年前的老照片，緬懷自己的父親，更感嘆父親等不及看到他選上立委、市長、總統就病逝。

陳水扁在臉書貼出照片並寫道，追憶自己的父親陳松根，陳水扁表示，這是1979年的老照片，當時陳致中不到一歲，曾送回西庄老家給阿公阿嬤帶，「扁爸揹著致中，剛好扁妹帶的一對兒女回娘家，留下阿公真辛苦的畫面。」

陳水扁表示，自己的父親是勞碌一生、耕種一分七厘地的佃農，寅吃卯糧，只能做地主的長工養家餬口，「終其一甲子的人生，看到阿扁因蓬萊島案入獄，等不及阿扁選上立委市長總統，就積勞成疾過世。」

陳水扁指出，今年初又適逢母親離世，「父親的形影更仿若昨日」，讓自己在這特別的日子裡，更加體會到父親的偉大，「恭祝偉大的爸爸們，父親佳節快樂！」

馬英九也在臉書貼出照片並表示，自已的父親是湖南人，大學時代是學生自治會總幹事，也是運動選手。和母親是重慶南溫泉中央政治學校（今政大）的同窗。兩人在校時就是情侶，畢業後結婚，32歲就生了5個子女。民國44年，爸爸在陽明山革命實踐研究院受訓，媽媽帶4個子女去探班，留下這張照片。

馬英九表示，過去十多年，爸媽都走了。「子欲養而親不待」，孝親要及時，「今天是父親節，大家防疫之餘，不要忘記感謝父親養育之恩，當面或視訊、電話跟爸爸說，謝謝您，辛苦了，父親節快樂！」

照片po出後，不少網友驚呼，馬英九與父親的模樣實在太像了，「真是同個模子印出來的，連挺拔的身材都像極了」、「和爸爸有幾分神似」、「照片中的父親根本就是穿越時空自己扮的吧！」

▼馬英九貼出66年前全家福合照。（圖／翻攝馬英九臉書）

▲▼馬英九貼出66年前全家福合照。（圖／翻攝馬英九臉書）

▼陳水扁貼出父親陳松根舊照。（圖／翻攝陳水扁臉書）

▲▼陳水扁貼出父親陳松根舊照。（圖／翻攝陳水扁臉書）

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