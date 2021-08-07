高端EUA朝野爭辯不休　王定宇破解國產疫苗謠言這樣說

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者邱顯燁攝）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部食藥署上月通過高端疫苗的緊急使用授權（EUA）審查，卻引發在野黨質疑以「免疫橋接」（immuno-bridging）取代第三期實驗上市，與多數國際主流疫苗方式不同，國民黨前副主席郝龍斌4日赴台北高等行政法院遞狀，聲請停止執行高端疫苗EUA。對此，民進黨立委王定宇今（7日）透過臉書表示，包括歐盟、英國、日韓都決定採取「免疫橋接」取代「第三期臨床試驗」，顯示國際和世界衛生組織都接受，只有台灣一群政治人物用盡手段詆毀，令人搖頭。

王定宇表示，日、韓、越南等多國都在發展自己的Covid-19疫苗，因為印度Delta變種病毒株導致國際疫情升溫，導致疫苗供貨不穩定；加上肺炎疫情可能會長期存在；還有要因應不斷變種的病毒，擁有自己國產的疫苗，是「必要的國安」需求，反觀台灣在野黨卻執意要用謠言摧毀台灣國產疫苗，令人搖頭和擔憂。

王定宇說，因應疫苗供貨嚴重不足的危機，世衛在今年5月26日召開專家會議，主張用「免疫橋接」來取代「第三期臨床試驗」，多國表達接受。目前已知歐盟、英國、日本、韓國等多國決定採取「免疫橋接」取代「第三期臨床試驗」，加速他們國家的疫苗研發和生產。可見台灣採取的策略是對的，而且國際和世衛是接受的，只見台灣一群「非疫苗專業的政治人物」用盡手段要詆毀台灣國產疫苗，台灣的敵對者和競爭者，半夜想到都會笑啊。