高鐵苗栗段「異物入侵告警」！列車延誤　網友崩潰：耽誤40分鐘啦

▲高鐵苗栗段今上午傳出有外物入侵。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／綜合報導

高鐵今（7）早苗栗路段傳出有外物入侵，上午官網發出入侵偵測告警，導致部分列車延誤，有網友發文表示「南下已經耽誤40分鐘了」。高鐵說明，已派員處理中，苗栗路段因受大雨造成邊坡落石影響，導致入侵偵測告警作動，為確保旅客安全，目前全線以單線雙向模式運轉，所有列車均限速通過。

高鐵今上午在官網發出苗栗路段「入侵偵測告警」，導致列車延誤。有網友就在PTT發文詢問，「有人現在在南下高鐵上嗎？」引發議論。部分網友回報現場狀況「倒退回苗栗站嗎」、「停在苗栗了」、「要退回苗栗了 安全還是比較重要啦」、「桃園到台中在車上+1」；另有網友崩潰表示「南下已經耽誤40分鐘了」。

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高鐵隨後發聲明說明，今（7）日上午8時許，於苗栗路段受大雨造成邊坡落石影響，致入侵偵測告警作動，目前全線以單線雙向模式運轉，所有列車均限速通過，以確保營運及旅客安全。

高鐵提到，已派員抵達現場並成立緊急應變中心，此一事件將造成列車有所延誤，敬請旅客見諒，鑒於目前苗栗地區強烈降雨不斷，高鐵人員已於現場持續密切監控，將在確保營運安全前提下，決定運行模式，並隨時對外公告。

▲高鐵因受苗栗路段入侵偵測告警影響，導致部分列車延誤。（圖／翻攝官網）