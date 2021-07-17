花蓮強化救人救災時效　試辦「緊急車輛告警」路口

▲▼先期在緊臨花蓮市慈濟醫院旁的中央路與中山路作為優先示範路口。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

智慧交通再升級！花蓮為提升緊急救災之效率，試辦「緊急車輛優先警示系統」，率先在緊臨花蓮市慈濟醫院旁中央路與中山路作為優先示範路口。

縣府表示，過去為了爭取救災救人時效，緊急車輛常需穿越紅燈，導致救災人員及用路人險象環生，「緊急車輛優先警示系統」能透過智控系統，在路口以蜂鳴喇叭、爆閃燈及搭配資訊可變式CMS面板的啟動，提醒用路人注意該路口有消防車與救護車正執勤緊急任務，讓用路人禮讓緊急車輛提早變更行車動向，保障緊急車輛及所有用路人的行車安全。

縣府建設處説明，透過運用中華電信的智慧交控系統的電子標籤（eTag）與人工智慧影像辨識（AI-CCTV）雙重方式偵測緊急車輛，再配合資訊面板（CMS）與長達20秒的告警蜂鳴喇叭及爆閃燈來提醒用路人緊急車輛來車方向，同時傳送資訊至後端平台進行紀錄，告警系統啟用後，不只維護救護車輛與用路人當下的行車安全，也可以增加搶救效率。

建設處指出，系統於今年5月上線至今，平均一個小時約有兩車次緊急車輛，共計約有三千車次緊急車輛告警，以往用路人需透過緊急車輛告警聲響，判斷來車方向，有可能因為車窗緊閉而忽略緊急車輛告警聲音；透過本案系統依據緊急車輛來車方向觸動告警指示方向，大多數用路人聽到路口聲響或是看到爆閃燈、資訊可變式面板作動，均可查看來車方向並可提早獲知緊急車輛將至以增加禮讓反應時間；同時消防車及救護車駕駛透過路口強化告警，加強提醒各方向用路人禮讓緊急車輛，提升執行緊急任務當下的用路安全，降低意外事故發生之可能性。

依據現行法規道路交通安全規則第93條第2項規定：「緊急車輛如消防車、救護車執行任務，且於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受號誌指示之限制」，透過本次試辦的告警系統可提供即時資訊給用路人了解，除了保障消防車輛出勤安全，並確保緊急車輛與用路人路口安全。

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