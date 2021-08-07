高雄強風暴雨！路樹砸2車小黃也遭殃　連根拔起橫躺路中

▲苓雅區建國一路路樹倒塌，一共波及3輛車 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄連日豪雨加上強風，造成苓雅區建國一路一棵6、70年的老樹突然倒塌，樹幹砸到2輛停在路邊的自小客車，甚至波及一台經過的計程車車尾，車上的司機受驚嚇，所幸沒有受傷。

▲苓雅區建國一路路樹倒塌，一共波及3輛車 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

熱帶性低氣壓及西南氣流影響，高雄大雨不斷，甚至颳起強風，傳出許多路樹倒塌，擋在馬路中，而苓雅區建國一路一棵路樹7日凌晨突然倒塌，就砸在停在路邊的2輛自小客車的中間，一輛銀色自小客車後車廂被樹幹壓到凹陷變形；另輛黑色自小客車則是車頭引擎蓋部分毀損。

甚至還波及一輛經過的計程車，路樹倒塌瞬間砸到車尾，車上司機受驚嚇，所幸沒有受傷，計程車尾毀損。

▲建國三路路樹倒塌，橫躺路中間。（圖／記者吳世龍攝）

另外，建國三路上7日一早也傳出一顆約30年的路樹突然倒塌，樹被連根拔起，橫躺在路中間，雙向都無法通行，也險些砸到路旁車。而中山四路也有一棵路樹倒塌，四線道只剩一線道能通行，警方獲報後到場指揮交通。

▲建國三路路樹倒塌，險些砸到路旁車 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄中山四路路樹倒塌剩一線道可通行 。（圖／記者吳世龍攝）

時間對我們來說完全沒用！

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