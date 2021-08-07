高雄二仁溪暴漲「快淹到橋面」　驚人畫面曝！網嚇歪：趕快封橋啦

記者曾筠淇／綜合報導

熱帶性低氣壓（原盧碧颱風）預計今（7）日下午2點從竹苗一帶登陸，目前高雄、屏東山區降下超大豪雨。就有網友在觀看「水利署水利防災中心」的直播時，發現位在高雄市田寮區的二仁溪已經快要淹到崇德橋上了，讓他忍不住驚呼，「要不要通知地方趕快封橋？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「XXX要淹起來了啦怎麼辦」為題發文，提到因為下大雨，所以他隨便找了一個直播來看，想不到卻意外發現，高雄田寮的二仁溪居然暴漲，水已經快要淹到崇德橋的橋面了。

崇德橋上仍有車子在通行，因此原PO不禁擔心了起來，要是二仁溪的水再繼續上漲，甚至將橋淹過去，那該怎麼辦？「要不要通知地方趕快封橋？」

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▲二仁溪暴漲。（圖／翻攝自YouTube／水利署水利防災中心）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「希望不要出現斷橋」、「這在台南高雄交界嗎」、「河水漲起來又不是誰的問題，橋封起來就好了」、「已經一級警戒了」、「不是淹過去的問題，是橋會不會斷啊」、「越來越高了，趕快封橋啦」。

不過也有網友表示，「你不知道現在很多橋樑都有水位警戒設備了嗎？要不要封橋還需要你來當先知」、「大驚小怪，前幾天水位比這更高」、「還好啊，這座橋每次大雨都那樣啊」。

據了解，目前高雄、屏東山區降下超大豪雨，水利署針對高雄六龜桃源發布一級淹水警戒、茂林區二級；屏東縣霧臺鄉二級警戒。另從直播畫面可見，二仁溪經過昨日大雨後，水位慢慢往上升，早上5、6點時就已經相當靠近橋面，目前水位則沒有太大變動。

▼網友看到這樣的景象後，感到相當緊張。（圖／翻攝自YouTube／水利署水利防災中心）