第5輪莫德納加開！1小時湧入2.8萬人預約　一半名額已消失

▲莫德納疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日宣布，第五輪疫苗加開第九類53~54歲約5.7萬人上網預約，系統下午4點開放，僅1小時就已經有2.8萬人完成預約，佔符合預資格人數50.60%。

第五輪疫苗接種提供莫德納疫苗，開放65歲以上長者、55歲以上第九類對象預約第一劑，還有1~3類與孕婦等優先對象接種第二劑，今日中午12時截止，總計約43.9萬人完成預約，佔符合預約資格人數約85%。

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惟為利疫苗資源有效利用，指揮中心經評估剩餘疫苗數量，增加開放「已於7月19日12時前意願登記Moderna疫苗，且為53-54歲之第九類對象」，約5.7萬人，預約接種第一劑，預約時間從8月7日16時至8月9日12時止。

指揮中心發言人莊人祥表示，此次系統只開放第九類53、54歲族群，不包含其餘更大年齡層者。根據指揮中心最新統計，系統16時開放至17時為止，短短一個小時就有2萬8,587人完成預約，佔符合預資格人數50.60%。而第五輪包含原對象與加開對象，施打日期都是8月11日至8月17日。

【補充說明】

8/7 16:00 - 8/9 12:00預約接種 (截至8/7 17:00)

符合預約資格：56,493人。

預約人數：28,587人，佔符合預資格人數50.60%。



8/5 14:00 意願登記 (截至8/7 17:00)

全國意願登記完成總人數：12,085,319人。(7/27 14:00 以後新增3,813,291人)

疫苗登記狀況：

AZ：941,333人，佔比7.79%

AZ、Moderna：6,221,542人，佔比51.48%

AZ、Moderna、高端：686,339人，佔比5.68%

AZ、高端：35,577人，佔比0.29%

Moderna：3,903,002人，佔比32.30%

Moderna、高端：119,717人，佔比0.99%

高端：177,510人，佔比1.47%

無(已打二劑新登記者)：299人，佔比0.00%（因人數太少，計算至小數點後四捨五入後所致）

意願登記高端疫苗總計：1,019,143人(7/27 14:00 以後新登記：622,254人）

打第1、2劑登記狀況：

意願登記打第1劑：6,712,980人

意願登記打第2劑：5,275,986人

其中已打2劑：96,353人