南京Delta疫情大擴散　6名官員「防控不力」被懲處

▲南京展開第四輪區域核酸檢測。（圖／CFP）
記者蔡紹堅／綜合報導
南京Delta新冠疫情爆發後迅速擴散至多省，江蘇省紀委監委7日通報，由於疫情防控不力，南京副市長胡萬進、南京市衛健委主任方中友、東部機場集團副總經理汪超在內的6人已被懲處。
根據通報，東部機場集團黨委委員、副總經理、辦公室主任，兼機場涉外疫情防控指揮部指揮長汪超涉嫌玩忽職守，對疫情防控履行管理監督職責不力，造成重大損失和惡劣影響，省紀委監委對其立案審查調查並採取留置措施。
東部機場集團應急救援部主任尹運文涉嫌玩忽職守，對疫情防控履行管理監督職責不力，造成重大損失和惡劣影響，省紀委監委對其立案審查調查並採取留置措施。
東部機場集團地面服務部主任許永傑對疫情防控工作履職不力，造成重大損失和惡劣影響，省紀委監委對其立案審查調查。
南京市副市長胡萬進對疫情防控履行管理監督職責不力，給予其政務記過處分。
南京市江寧區原區委副書記、區長嚴應駿對疫情防控履行管理監督職責不力，給予其黨內嚴重警告處分，降為二級調研員。
南京市衛健委黨委書記、主任方中友對疫情防控履行管理監督職責不力，給予其黨內嚴重警告處分，免去其南京市衛健委黨委書記、主任職務。
通報也強調，其他有關責任人員仍在調查中。
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