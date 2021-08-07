南京Delta疫情大擴散　6名官員「防控不力」被懲處

為了鼓勵員工接種新冠疫苗，亞馬遜（Amazon）近期推出獎品總價值高達200萬美元（約新台幣5600萬元）的疫苗抽獎活動，讓接種了疫苗的一線員工參與抽獎，並有機會贏取汽車、渡假套餐或現金獎。亞馬遜聲稱，他們至今尚未強迫其員工接種疫苗，但已舉辦超過1000場疫苗接種活動，好讓員工方便接種疫苗。