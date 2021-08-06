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直擊紫爆雨彈狂轟高雄山區！居民超無奈　狂酸：新增「和平溪」

記者吳奕靖／高雄報導

受到西南氣流影響，高雄連續豪雨不斷，目前最大12小時累積雨量為六龜區新發測站184mm，就有民眾拍下六龜的雨勢造成了新發和平路的道路都看不見，當地居民還形容為「和平溪」。中央氣象局預報認為未來12小時山區累積雨量有機會達200mm，不排除會將山區提升為大豪雨等級。

▲民眾拍攝六龜新發的和平路變成了和平溪 。（圖／翻攝臉書《六龜大小事》）

▲民眾拍攝六龜新發的和平路變成了和平溪 。（圖／翻攝臉書《六龜大小事》）

六龜居民就拍下新發的景象，就看到6日下午一點多時，六龜新發還在下雨，而且雨勢不小，整條新發的核平路面全部都被黃色泥流給掩蓋，民眾還稱為「和平溪」，但是不是旁邊有住家以及紐澤西護欄，還真的分不清是道路還是溪流。同樣的情況也發生在桃源區高中段84公里左右，民眾也是拍下疑似水溝被堵住，整個泥流逸散到道路。

▲民眾拍攝六龜新發的和平路變成了和平溪 。（圖／翻攝臉書《六龜大小事》）

▲民眾拍攝六龜新發的和平路變成了和平溪 。（圖／翻攝臉書《六龜大小事》）

▲民眾拍攝六龜新發的和平路變成了和平溪 。（圖／翻攝臉書《六龜大小事》）

▲民眾拍攝桃源目前現況，認為這個地方堵住，才會讓雨水溢出流到馬路 。（圖／民眾提供）

而根據氣象局公布資料，目前高雄山區最大12小時累積雨量為六龜區新發測站184mm，同時定量降雨預報顯示，未來12小時山區累積雨量有機會達200mm，24小時累積雨量有可能會超過350mm，氣象局有機會於凌晨將高雄山區提升為大豪雨等級，請民眾要多加注意。

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