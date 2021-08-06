邱于軒臉書遭洗版「捐薪水」！重話回嗆：所以你要捐了沒

▲邱于軒臉書遭洗版，重話槓網友。（圖／翻攝自高雄市議會直播）



記者柯振中／綜合報導

國民黨高雄市議員邱于軒5日在議會上要求，市長陳其邁應該將特別費、公關費減半，投入紓困，而陳其邁也立刻捐出月薪、特別費，許多民眾為此跑到邱于軒的臉書洗版，要求比照辦理。對此，邱于軒也回應，當然會捐出薪水，還會邀集好友響應，一同籌措待用餐，給艱難的民眾一個溫暖。

邱于軒5日要求，受到疫情影響，民眾生活十分困苦，陳其邁身為地方首長，應該共體時艱，將首長特別費、公關費全數減半，資源投入防疫、紓困。當時陳其邁回應，薪水捐出來當然沒問題，但邱于軒是否要比照辦理。

經過一天，民進黨高雄市議員陳致中6日說明，陳其邁5日下午就已經捐出16萬7,478元的薪水，到社會局的救助金專戶，還捐了14萬4,000元的市長特別費，給衛生局、警察局作為防疫工作經費，「是全部，不只減半！」

▼陳其邁捐出薪水、特別費，邱于軒也表示，會捐薪水，投入待用餐。（圖／高雄市政府提供）



事後，有許多網友跑到邱于軒的粉專洗版，不斷貼文詢問「所以你捐了沒」、「報告議員其邁仔捐了！妳有沒有要捐」、「以身作則，下次請妳自己先捐再請別人跟進，比較不會被罵喔！」

對此，邱于軒也不甘示弱，一一回嗆網友，「一堆問捐了沒的。我已經開文說的很清楚。要來這問，除非你也一起捐哦」、「捐了喔，要一起嗎」、「寫在文章你還沒看？果然只會跟風」。而邱于軒在貼文上有提到，會捐出薪水，還會邀集好友共同響應，一同籌措待用餐，給大寮、林園區艱困的民眾一個溫暖，也能夠藉此幫助到餐飲商家。