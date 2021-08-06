盧碧甩雨彈「南部紫爆」！氣象局1730啟動劇烈豪雨作業

▲中南部地區豪雨下不停。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃凱翊／綜合報導

由於受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，中央氣象局預計於今(6)日17時30分啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於20時30分舉行記者說明會。

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▲盧碧目前位於中國陸地，持續往東移動。（圖／氣象局）

輕度颱風盧碧減弱為熱帶性低氣壓，西半部受到外圍環流與西南氣流影響，今日陸續出現大雨或豪雨，中央氣象局表示，盧碧明日逼近台灣北部海面，並可能登陸，因此明日到周日上半天是雨勢最猛烈的時間，西半部將出現豪雨以上等級的劇烈降雨，若周末接近台灣時增強為颱風，則有機會發布陸警或放颱風假等。

氣象局資深預報員劉宇其表示，盧碧目前位於金門東北邊30公里，逐漸往東北偏東移動，進入台灣海峽北部，其環流東側、南側發展良好，澎湖、馬祖、西半部受影響出現局部大雨或豪雨。

今日受到盧碧環流影響，中部沿海、南部山區降雨明顯，因對流雲系持續移入，類似天氣將持續到明後兩天，尤其南部山區雨勢更猛。而盧碧南側有強勁西南風帶來的西南氣流，西半部的降雨會更劇烈，南部、東南部、澎湖、金門、馬祖沿海地區也會有八到十級強陣風。

▼盧碧環流與西南氣流造成降雨不斷。（圖／氣象局）