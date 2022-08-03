國小女師衝學校旁車震！忘關行車紀錄器慘了　小王狂撩：好想X妳

▲北市一名朱姓人夫察覺在某國小任教的妻子，竟大膽直接在學校外與小王偷情。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台北市一名朱姓人夫偶然從汽車上行車紀錄器，赫然發現在某國小任教的妻子，利用上班時間，大膽在學校旁與蔡姓小王偷情，更錄到2人在車上親吻聲、呻吟聲、笑聲、喘息聲。人夫心碎質問，妻子則大方坦承外遇事實，並親筆寫在離婚協議書，人夫心此深受打擊，決定對2人提告求償50萬。法官審理後，判2人應連帶給付新台幣15萬元。

人夫主張，2020年3月25日，偶然查看胞兄借給他與妻子阿香（化名）的車子行車紀錄器，竟意外發現妻子在當天上午就在任教的國小旁，並在車內與陌生男子有親吻等親密行為，因而察覺妻子外遇，他氣到分別質問妻子與小王，妻子才坦承與蔡姓小王有不當交往；蔡姓小王則承認從同年2月至3月25日與阿香有交往，並多次發生親密行為。

蔡姓小王於開庭時未出庭，提出書狀指出，人夫從2020年3月2日就已經知道被戴綠帽，卻直到今年3月22日才提告，時效已滿2年，更引用2020年5月29日宣告通姦除罪化的司法院大法官釋字第791號解釋，認為釋憲結果既然不再強調婚姻的制度性保障，並轉為重視配偶雙方在婚姻關係中的性自主決定權，則配偶雙方就不再因為婚姻的忠誠義務，而取得支配對方的特定權利，因此他認為不能用「配偶權」受侵害為由求償。

阿香則稱，丈夫提出的離婚協議書是她本人所簽名，但是遭丈夫脅迫，內容並非真實，且非送交戶政事務所辦理離婚登記的協議書；更強調她與蔡男僅是朋友關係，未有不當交往行為。

人夫提出行車紀錄器影音檔及逐字稿，清楚錄下蔡男騎車到阿香學校，並上車且車子未行駛，影音檔也錄下2人在車上都是親吻聲、呻吟聲、笑聲、喘息聲，且第2段影片錄下2人親吻聲，阿香更對蔡男說：「你求我」，接著蔡男則回：「我好想舔妳」等內容。

法官認人夫提告並未超過時效，且行車紀錄器也清楚錄下2人在車上的對話，足認2人已逾越社會一般通念所能容忍普通男女社交行為程度，審酌蔡男與阿香經濟能力與侵犯配偶權程度，判2人須連帶賠償15萬元，全案可上訴。