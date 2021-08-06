就是想拚141kg！郭婞淳公開教練對話　親揭「燦笑原因」更圈粉

記者曾筠淇／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳7月27日在女子59公斤量級登場，以總和228公斤成績「提前」收穫金牌，事後她繼續挑戰，試舉拚141公斤世界紀錄，最終雖未能舉起而倒地，但卻露出招牌笑容。郭婞淳燦笑的模樣讓不少粉絲戀愛，她本人也大方透露自己當時在笑些什麼。

根據《東森新聞》報導，郭婞淳表示，其實教練在比賽前，一直都跟她說穩穩舉就好，但是，「我就是一直告訴他說，我今天就是一定要碰到141公斤。」

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▲郭婞淳倒地後，怕教練擔心她受傷。（圖／路透）

試舉拚141公斤雖然沒有成功，但郭婞淳卻露出燦爛笑容，圈粉無數。她笑說，當時自己往後翻有稍微往教練和物理治療師那邊看，「因為我想要確保他們就是不要擔心我是不是受傷了，所以我就給他們微笑」，不過，她其實也不知道對方有沒有看到。

接著，郭婞淳也表示，她站在頒獎台時，淚水會在眼眶打轉其實是因為當下心情非常激動、手也在抖，情緒也就上來了，而且這次的儀式讓她覺得金牌更有意義，「畢竟是自己拿起來戴上。」

郭婞淳最後更感動說道，有國外網友看了她的表現以後，誇她技術很好，「像跟槓鈴跳舞一樣」，這對她來說，「給予我非常非常大的一個鼓勵跟成就感！」

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▼郭婞淳在東京奧運舉重女子59公斤量級拿下金牌。（圖／路透）