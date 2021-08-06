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跳水王子比賽照樣織毛線！場邊悠哉畫面曝光　網笑：奧運斜槓金牌

▲▼英國跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）。（圖／路透）

▲英國跳水王子湯姆戴利6日下午參加男子10公尺跳水預賽。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國跳水王子湯姆戴利在東奧賽場邊「淡定織毛線」一夕爆紅，他6日下午參加男子10公尺跳水預賽，最終以預賽第4名確定進入準決賽。但在等待上場的休息時間中，戴利又被攝影機捕捉到他在場邊繼續織毛線的畫面，網友紛紛傻眼表示，「到底多愛織啦！」結果比賽結束後，戴利的作品也完成了，他織了一條小圍巾，並立刻將它圍到場邊的布偶身上。

本屆東奧拿下男子雙人10公尺跳水金牌的英國選手戴利（Tom Daley）6日下午出賽男子10公尺跳水預賽，必須在29名選手中擠入前18名才能進入決賽，結果戴利在第一輪失常，僅拿下56.10分，而第一名的中國選手楊健則拿下96.90分，雙方差距甚大，讓許多人在螢幕前替戴利感到非常緊張。

結果攝影機畫面竟拍到，戴利在等待下一輪上場前，竟然又拿起紛紅色毛線開始織，而且表情非常認真，讓網友紛紛在推特無奈留言表示，「到底多愛織啦」、「居然有人可以在自己比賽期間織毛線」、「一邊織毛線一邊等待真的是太逗趣了」、「讓我為您示範何謂奧運斜槓跳水金牌」。

在6輪比賽之後，戴利仍不負眾望以預賽第4名進入準決賽，總和共453.70分；中國選手楊健則拿下總和546分。準決賽將在台灣時間7日上午9時舉行，決賽則為同日下午14時。

戴利對於打毛線有著高度狂熱，他甚至還特地開設一個社群帳號，裡頭都是分享他的毛線作品。他也談到打毛線，能讓他感到放鬆、排解壓力，還可以提升專注力，並且也將編織的成品用來募款捐助公益發展。

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