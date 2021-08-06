　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／小S是陰謀受害者　大陸官媒發聲「她不是台獨」

▲大陸《海峽之聲》聲援小S。（圖／翻攝自臉書／小S 徐熙娣）

▲小S因為稱呼中華隊「國手」，遭到大陸網友出征。（圖／翻攝自臉書／小S 徐熙娣）

記者趙蔡州／綜合報導

藝人小S日前因稱呼中華隊「國手」，遭到大陸網友出征並斥責台獨，儘管她5日出面解釋「我不是台獨」，但仍有許多網友不領情。對此，除了有官媒《海峽之聲》發文，指責大陸網友「亂扣台獨帽子」外，由國台辦創立、管理的官媒《中國台灣網》也表示，「小S到底是不是台獨，答案是否定的！」

《中國台灣網》5日晚間一篇報導指出，大陸及港台所有的中華運動健兒，都在東京奧運舞台上，展示出高水平的運動能力，值得一提的是在桌球、羽毛球等項目中，兩岸選手有機會在決賽或半決賽相遇，為兩岸及全世界觀眾，奉獻出精彩比賽，但卻有綠媒及網軍，對兩岸選手的正常競技，進行惡意扭曲。

▲▼小S國手風波 中共官媒認證「她不是台獨」。（圖／翻攝自微博）

▲大陸官媒《中國台灣網》表示，「小S到底是不是台獨，答案是否定的」。（圖／翻攝自微博）

文章提到，最近發生的「小S風波」就是一個例子，小S是在大陸有很高知名度的台灣藝人，其在社交媒體一番不太妥的表態，確實在某種程度上刺激了大陸網友，儘管小S刪除了相關內容，輿論風波仍已不可避免，「但小S到底是不是台獨，答案都是否定的」。

文章指出，小S在沉默數日後，透過微博澄清，強調自己並非台獨，讓風波暫時劃上休止符，小S身為公眾人物，也成為民進黨兩岸陰謀的受害者之一，這一點大陸網友一定要清醒、理性並客觀看待諸如此類事件，千萬別上民進黨的當，不要盲目跟風，無意間傷害兩岸同胞感情，讓躲在後面的民進黨當局坐收漁翁之利。

►新品搶先購！ck one Summer中性淡香水只要799

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 
ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／小S是陰謀受害者　大陸官媒發聲「她不是台獨」

影／女童「套泳圈溺水」狂掙扎！媽媽「埋頭吃便當」溺斃了才發現

東奧比到一半！　中國央視突放話：依法查處盜版侵權行為

北京防疫再升一級：病例發生地人員返京需備核檢＋14天健康監測

陸接種疫苗破17億！仍被Delta攻破17省　專家曝疫情緩和時間點

美再次對台軍售　國台辦4不要警告「只會把台灣民眾推向災難」

陸康泰生物成功分離Delta變異株　為生產滅活疫苗做準備

港大禁止參與「哀悼」刺警疑凶學生進入校園　期限「另行通告」

電梯突直墜7樓！女童沉穩「安撫3弟妹」按鍵求救…網全讚翻

打麻將爆群聚感染！　大陸多地「棋牌室、麻將館、影院」暫停營業

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

超豪華COVER！王子、郭雪芙合唱　挑戰《鬼滅之刃》《鬼怪》等4語夯劇主題曲

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

魏哲鳴《賀先生》戀愛腦開竅「釣魚吻.高爾夫吻」　一本正經撒嬌「打史妳～」...胡意旋白眼：分手！

王思佳曝老公「全程陪產+錄影」：4K的　產後他「猛盯女兒」..怨：沒看過我半眼

利路修火速切割「違反一中原則」品牌！　陸網瘋讚：利老師三觀正

快訊／小S是陰謀受害者　大陸官媒發聲「她不是台獨」

影／女童「套泳圈溺水」狂掙扎！媽媽「埋頭吃便當」溺斃了才發現

東奧比到一半！　中國央視突放話：依法查處盜版侵權行為

北京防疫再升一級：病例發生地人員返京需備核檢＋14天健康監測

陸接種疫苗破17億！仍被Delta攻破17省　專家曝疫情緩和時間點

美再次對台軍售　國台辦4不要警告「只會把台灣民眾推向災難」

陸康泰生物成功分離Delta變異株　為生產滅活疫苗做準備

港大禁止參與「哀悼」刺警疑凶學生進入校園　期限「另行通告」

電梯突直墜7樓！女童沉穩「安撫3弟妹」按鍵求救…網全讚翻

打麻將爆群聚感染！　大陸多地「棋牌室、麻將館、影院」暫停營業

他爆料「工地內幕」！施工品質對不起上漲房價　屋主看了會中風

人夫「硬不了」控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

「小清新」文姿云東奧摘銅　空手道霸氣在職棒開球

快訊／快躲好！盧碧催生「颮線」夜襲南台　4大警報齊發：防強風雨

快訊／擬下禁令「打過2劑」才給入境　美國官員正式回應了！

快訊／台灣疫情趨穩！新加坡允許旅客抵境篩檢「陰性免隔離」

高雄氣爆、小林村救援都有牠！搜救犬卡拉安詳過世　最後日記超惹淚

七夕必搶限定美妝！YSL「小黑條」奢華禮盒、嬌蘭紅絲絨唇膏買4送5

買長榮上船！借10萬「假紓困真炒股」下場曝光　他急壞求助

南韓輸球「不列隊」、贏球插旗示威　留日本隊在場上鞠躬

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

大陸熱門新聞

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

又有大陸官媒發聲：小S不是台獨

印度神童6月「點名大陸」！神準又料中

東奧比一半　央視聲明查盜版侵權

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床連結得逞

鄭州暴雨保時捷泡水8天！後車廂整箱茅台被偷光

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

電梯故障直墜7樓　女童沈著安撫弟妹待援

林毅夫：2050年美就會對中「心悅誠服」

無照怕被抓！他「狂奔+跨欄+游泳」完成鐵人三項

美對台軍售常態化　國台辦4不要警告

女富商忘了還有一輛賓士！　停飯店4年付2.5萬贖回

陸接種疫苗破17億！仍被Delta攻破17省

曾被國家隊退訓！陳雨菲首戰奧運就奪金

更多熱門

相關新聞

柯宇綸嘆「可惜小S選擇保護自己」　曝風波唯一解法

柯宇綸嘆「可惜小S選擇保護自己」　曝風波唯一解法

藝人小S因為稱呼中華隊為「國手」，被大陸網友出征痛批搞台獨，5日發文澄清「我不是台獨」，但還是飽受輿論質疑和攻擊。男星柯宇綸在臉書評論此事，感嘆她最後終於做出決定，「可惜的是小S選擇保護自己。」

官媒聲援小S　斥大陸網友「亂扣台獨帽子」

官媒聲援小S　斥大陸網友「亂扣台獨帽子」

小S遭陸網友出征　馬英九說話了！

小S遭陸網友出征　馬英九說話了！

小S表態非台獨　謝和弦開嗆：兒子怎敢回家吃飯？

小S表態非台獨　謝和弦開嗆：兒子怎敢回家吃飯？

小S為何沉默4天才發聲？鬆口曝近況

小S為何沉默4天才發聲？鬆口曝近況

關鍵字：

小S

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱「刪光奧運文」挨轟　長文吐真實心聲

文姿云要嫁了！愛情長跑11年男友身分曝

官媒聲援小S　斥大陸網友「亂扣台獨帽子」

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

柯宇綸嘆「可惜小S選擇保護自己」　曝風波唯一解法

福原愛採訪中哽咽：可以活到現在，是中國人支持

文姿云落敗對手含淚捧臉對話　她笑了

市長咬選手金牌　東奧組委會回應

盧碧還ㄍㄧㄥ著！豪雨紫爆恐發警報

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

小S表態非台獨　謝和弦開嗆：兒子怎敢回家吃飯？

王瞳崩潰「8點半睡有什麼夫妻生活？」

爸爸外出採買　回家女兒成焦屍崩潰

英拳擊手奧運摘銀卻拒戴銀牌　原因曝光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔
網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面