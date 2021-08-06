快訊／小S是陰謀受害者　大陸官媒發聲「她不是台獨」

▲小S因為稱呼中華隊「國手」，遭到大陸網友出征。（圖／翻攝自臉書／小S 徐熙娣）

記者趙蔡州／綜合報導

藝人小S日前因稱呼中華隊「國手」，遭到大陸網友出征並斥責台獨，儘管她5日出面解釋「我不是台獨」，但仍有許多網友不領情。對此，除了有官媒《海峽之聲》發文，指責大陸網友「亂扣台獨帽子」外，由國台辦創立、管理的官媒《中國台灣網》也表示，「小S到底是不是台獨，答案是否定的！」

《中國台灣網》5日晚間一篇報導指出，大陸及港台所有的中華運動健兒，都在東京奧運舞台上，展示出高水平的運動能力，值得一提的是在桌球、羽毛球等項目中，兩岸選手有機會在決賽或半決賽相遇，為兩岸及全世界觀眾，奉獻出精彩比賽，但卻有綠媒及網軍，對兩岸選手的正常競技，進行惡意扭曲。

▲大陸官媒《中國台灣網》表示，「小S到底是不是台獨，答案是否定的」。（圖／翻攝自微博）

文章提到，最近發生的「小S風波」就是一個例子，小S是在大陸有很高知名度的台灣藝人，其在社交媒體一番不太妥的表態，確實在某種程度上刺激了大陸網友，儘管小S刪除了相關內容，輿論風波仍已不可避免，「但小S到底是不是台獨，答案都是否定的」。

文章指出，小S在沉默數日後，透過微博澄清，強調自己並非台獨，讓風波暫時劃上休止符，小S身為公眾人物，也成為民進黨兩岸陰謀的受害者之一，這一點大陸網友一定要清醒、理性並客觀看待諸如此類事件，千萬別上民進黨的當，不要盲目跟風，無意間傷害兩岸同胞感情，讓躲在後面的民進黨當局坐收漁翁之利。

►新品搶先購！ck one Summer中性淡香水只要799

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘