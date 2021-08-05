小S挺國手遭陸網友出征　馬英九說話了！

圖文／鏡週刊

藝人小S在中國也享有高人氣，然而近日卻因收看東京奧運，幫台灣選手加油打氣，遭對岸「小粉紅」砲轟是台獨，對此，前總統馬英九今（5日）表示，看到這個新聞讓他很難過。

小S在個人Instagram幫台灣奧運選手加油，被中國網友點名台獨，還因此丟了上千萬元的代言工作，讓她今天忍不住在微博po文大喊「我不是台獨！」希望挽回對岸粉絲的信任。

對此，馬英九今日赴立法院參加國民黨立委陳以信參與撰寫的新書〈台灣經濟與外交的挑戰與機會〉發表會，會中他談及台灣經濟與外交議題，直指核心問題在於兩岸關係。

馬英九以台灣無法參加世界衛生大會（WHA）為例，他表示，在他上任後改變策略，改由衛生署和對岸協商，取得默契後2009年就順利受邀，這一參加就是8年，但後來民進黨政府拒絕九二共識，所以就再也等不到WHA的邀請。

馬英九指出，先前外國學術媒體《經濟學人》曾報導稱台灣是「世界上最危險的地方」，讓他感到難過，「我在台灣住這麼久，從來不知道這麼危險」，並表示這不能怪台灣，還說為什麼自己執政8年就沒遇到這些問題。

對於現在的兩岸與美國的關係，馬英九呼籲蔡英文總統，若無法拿出可以取代過去的九二共識的方案，那至少應該回到2015年競選總統時說的「維持現狀」，他認為蔡英文若往那個方向做，他很樂意再次扮演「馬維拉」，改善兩岸的關係。

被問到小S被貼台獨標籤的事件，馬英九感嘆，如果兩岸人民彼此仇視，這樣不會有前途，應要想辦法未來改善關係、減少敵意，才能引導雙方政府往和平穩定方向努力。



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