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空手道文姿云東奧奪銅寫歷史　蔡英文讚：妳真的很棒，以妳為榮

▲文姿云。（圖／路透）

▲文姿云。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

東京奧運空手道女子55公斤級四強戰5日晚間開戰，我國空手道女將文姿云面對同量級世界排名第一的烏克蘭塔莉歐卡(Anzhelika Terliuga)，雙方打成4比4平手，最終因裁判判輸，無緣晉級金牌戰，但由於空手道首次列入奧運項目，文姿云奪銅已創台灣歷史。對此，總統蔡英文在臉書表示，「姿云，妳真的很棒！恭喜拚出了空手道銅牌！」

蔡英文說，空手道第一次列入奧運正式項目，文姿云5日挑戰女子個人對打55公斤級，通過小組賽後，在準決賽戰到最後一秒鐘，獲得了銅牌。

蔡英文也透露，這幾年，她看著文姿云在亞運賽場發光發熱，自己曾幾次去國家運動訓練中心時，也遇到勤奮鍛鍊中的文姿云；現在，文姿云拿下台灣史無前例的第一面空手道奧運獎牌，締造了新紀錄，我們都以妳為榮。

文姿云在東奧小組賽先是輸給保加利亞選手戈拉諾娃（Ivet Goranova），不過隨後接連擊敗伊朗女將巴曼亞爾（Sara Bahmanyar）、土耳其選手厄茲利克(Serap Özçelik)，以小組第2挺進4強，保底有銅牌。

四強戰進行2分鐘時，雙方各拿了1分，隨後烏克蘭隨後取得IPPON，一口氣拿3分。不過文姿云在倒數1秒時提出挑戰成功取得3分，加上對手因被判三張C2「先取優勢」被取消，雙方最終4比4平手，平手後沒有加賽，由裁判判定獲勝方，由烏克蘭勝出。

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