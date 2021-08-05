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奧運文佔8成！蔡英文臉書隻字未提災情　她諷：彷彿國內一片祥和

▲王鴻薇5日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲王鴻薇5日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者蘇晏男／台北報導

我國選手在東京奧運表現傑出、屢傳捷報，獎牌數創歷史紀錄；不過，與此同時，中南部受到西南氣流影響，持續降雨除釀多個地區積、淹水，甚至土石流外，也造成菜價上漲1至2成。國民黨文傳會主委王鴻薇發現，總統蔡英文臉書從7月23日（東奧開幕日）至今，41篇發文有33篇在分享奧運，彷彿國內一片祥和；她批評，人民的性命和生活，從來就不在蔡英文的第一考量。

王鴻薇5日晚間在臉書表示，奧運國手屢創佳績，大家都感到驕傲，但同時國內也面臨到許多民生問題，中南部連日大雨水災、國內疫苗不足、失業率無薪假創新高、菜價飆漲等；不過，身為總統的蔡英文，就像是全台灣過得最幸福的人，從7月23日至今，臉書上41篇文章，有33篇都在分享奧運（約8成），仿佛國內一片詳和，完全沒有其他問題。

王鴻薇批評，中南部水災，沒有看到蔡總統發文關心；國內疫苗不足，人民活在隨時可能染疫的恐懼中，沒有看到蔡總統發文道歉；失業率無薪假創新高，沒有看到蔡總統發文提出解方，只看見他堅持不給人民現金紓困，堅持要印惡整大家的「五倍券」。

王鴻薇表示，為國手們感到驕傲，絕對沒有問題，但蔡英文在選手們出國時讓他們坐經濟艙，表現優異又開始大力收割發文，側翼也出動，聲稱這次的好成績是蔡政府的功勞，甚至還派出4架軍機迎接來大內宣，而其他重大的民生問題就好像沒事一樣，絕口不提。

王鴻薇再罵，「想盡辦法收割他人的成績，用大內宣來維護自己的聲量，忽視、甚至是用社維法來壓制人民批評的意見。人民的性命和生活，從來就不在蔡英文的第一考量。」

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