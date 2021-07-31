蛇蠍女殺新婚夫！拒賠家屬653萬　土地移轉兒脫產

游女為還債，竟在溫泉下藥殺害丈夫。（示意圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

基隆女子游淑姈只因經營卡拉OK店負債，竟下藥迷殺新婚10月的顏姓丈夫，圖謀顏男家產與保險金，事後露餡遭依家暴殺人罪判14年徒刑定讞，判須賠635萬多元給顏家子女。但游女不想賠錢，明知有一蔡姓女子欠她錢，竟將對方賠償給她的彰化土地，借名登記在她與前夫生下的郭姓兒子名下，遭顏家提告毀損債權；郭男事後與對方達成和解，顏家才撤告。

回到2011年3月，當時年僅45歲、在基隆經營卡拉OK店的游淑姈，嫁給大他20多歲、從船公司退休的顏姓男子，2人雖都離婚過，卻彼此珍惜，步入紅毯。豈知結婚不到10月，游女竟因為財務問題計劃殺夫。

2013年3月，顏男騎機車載游女到金山泡溫泉，卻溺斃在房內。游女事後向顏男4名子女要求分家產，並向保險公司要求理賠。游女以為天衣無縫，卻被檢警發現顏男體內有安眠藥成分，還查出游女因為卡拉OK店經營不善欠債70多萬元，為還債竟狠心殺害顏姓丈夫。

游女刑事部分，遭依家暴殺人罪判14年定讞，顏男子女也向法院提起民事求償，但顏女仍堅稱自己沒殺老公，是老公自己有吃安眠藥習慣，可能用藥過量才死亡。然而，一、二審法官並不採信，判決游婦須賠償顏男4名子女每人各158萬7615元，總計須賠償635萬餘元。游女再上訴最高院，2016年遭駁回確定。顏男子女2017年10月向基隆地院聲請強制執行。

游女竟仍不知悔改，不認錯也不願賠，明知有一位蔡姓女子欠她錢、訴訟中，她擔心獲判賠後財產被強制執行，2019年3月20日在蔡女同意賠償她時，在合約中寫明，將蔡女所有位於彰化的土地所有權移轉給游女與前夫生下的郭姓兒子，借名登記在郭男名下。顏男子女發現後，控告游女與郭男涉嫌《刑法》毀損債權罪。

即使游女在法庭上堅稱自己沒犯罪，但郭男卻已與顏男子女達成和解，顏男子女則具狀撤回對游女、郭男的告訴，法官據此作出公訴不受理判決。游女不服上訴，否認跟顏男子女和解，也沒授權郭男調解，但台中高分院認為，告訴人已撤回告訴，依法駁回上訴，全案定讞。

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