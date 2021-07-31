　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蛇蠍女殺新婚夫！拒賠家屬653萬　土地移轉兒脫產

▲桃園市某中醫診所張姓主任於前年11月在冰咖啡中摻入安眠藥給女會計飲用，趁其昏迷後開車載至附近摩鐵性侵得逞，張男為圖脫罪還製造不在場正名，刪掉診所監視器畫面，桃院以其犯後態度惡劣，依強制性交罪判處有期徒刑10年。（示意圖／視覺中國CFP）

游女為還債，竟在溫泉下藥殺害丈夫。（示意圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

基隆女子游淑姈只因經營卡拉OK店負債，竟下藥迷殺新婚10月的顏姓丈夫，圖謀顏男家產與保險金，事後露餡遭依家暴殺人罪判14年徒刑定讞，判須賠635萬多元給顏家子女。但游女不想賠錢，明知有一蔡姓女子欠她錢，竟將對方賠償給她的彰化土地，借名登記在她與前夫生下的郭姓兒子名下，遭顏家提告毀損債權；郭男事後與對方達成和解，顏家才撤告。

回到2011年3月，當時年僅45歲、在基隆經營卡拉OK店的游淑姈，嫁給大他20多歲、從船公司退休的顏姓男子，2人雖都離婚過，卻彼此珍惜，步入紅毯。豈知結婚不到10月，游女竟因為財務問題計劃殺夫。

2013年3月，顏男騎機車載游女到金山泡溫泉，卻溺斃在房內。游女事後向顏男4名子女要求分家產，並向保險公司要求理賠。游女以為天衣無縫，卻被檢警發現顏男體內有安眠藥成分，還查出游女因為卡拉OK店經營不善欠債70多萬元，為還債竟狠心殺害顏姓丈夫。

游女刑事部分，遭依家暴殺人罪判14年定讞，顏男子女也向法院提起民事求償，但顏女仍堅稱自己沒殺老公，是老公自己有吃安眠藥習慣，可能用藥過量才死亡。然而，一、二審法官並不採信，判決游婦須賠償顏男4名子女每人各158萬7615元，總計須賠償635萬餘元。游女再上訴最高院，2016年遭駁回確定。顏男子女2017年10月向基隆地院聲請強制執行。

游女竟仍不知悔改，不認錯也不願賠，明知有一位蔡姓女子欠她錢、訴訟中，她擔心獲判賠後財產被強制執行，2019年3月20日在蔡女同意賠償她時，在合約中寫明，將蔡女所有位於彰化的土地所有權移轉給游女與前夫生下的郭姓兒子，借名登記在郭男名下。顏男子女發現後，控告游女與郭男涉嫌《刑法》毀損債權罪。

即使游女在法庭上堅稱自己沒犯罪，但郭男卻已與顏男子女達成和解，顏男子女則具狀撤回對游女、郭男的告訴，法官據此作出公訴不受理判決。游女不服上訴，否認跟顏男子女和解，也沒授權郭男調解，但台中高分院認為，告訴人已撤回告訴，依法駁回上訴，全案定讞。

下殺5.1折必搶

【更多新聞】

台中女主人回家開門愛犬衝出傷人　「縱容動物嚇人」挨罰

台中女發文「興達電廠爆炸」遭法辦假訊息　法官：言論自由不罰

小貨車闖平交道重罰74500元　駕駛辯「跟車陣沒注意」法官打臉

ET快訊
快訊／增11例本土「新北市6例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／連4天死亡+0！今日新增11例本土
LIVE／降級後首週末、嘉義疫情反撲　陳時中最新說明
快訊／湯智鈞擊敗南韓！　力退奧運金牌闖4強
莫德納供貨出包！　全球交貨被迫延遲2至4週
快訊／國家警報響！北市「大雷雨警戒2連發」
快訊／全台集氣！周天成上場　拚4強門票對「天敵」諶龍
快訊／大雷雨彈襲雙北「連炸1小時」　北市升級豪雨特報
林昀儒賽末點「被叫暫停」網戰翻！　還原教練關鍵1句話
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

地主賣地進帳5煞街頭強押　矇眼痛毆電擊逼簽150萬本票

陽明山夜遊飆風再起！翹孤輪+甩尾暴增　改裝超速罰單破1500張

快訊／台61彰化線西段聯結車驚爆「折甘蔗」　打滑撞護欄單線通行

連日大雨高雄路樹突倒！險砸路過騎士　他嚇壞：再100公尺到家

蛇蠍女殺新婚夫！拒賠家屬653萬　土地移轉兒脫產

雨彈強襲！台南地下道+4巷弄淹水封路　山區路樹倒塌

快訊／台11線開到睡著撞路樹！1家4口受困「3歲女童昏迷搶救中」

恐怖老公開車撞飛騎車妻！狂喊：妳只會討客兄　她全身傷哭求救

驚險！聯結車8噸鋼捲突掉落！衝向待轉區　騎士一個Move死裡逃生

街友暴增2成湧進台中公園挨餓　長腿甜美女警送熱食暖衣

他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯

又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

東奧舉重比賽！泰雅族爸激動加油 吃飯守電視拍手狂喊「台灣！得名！」

楊洋委屈道歉：還氣嗎？還需要我嗎？　迪麗熱巴「沙發咚撲他身上」...一把抓住手臂！

野生獼猴見黑狗...好奇湊近狂聞 突被吠「警覺性拉腳」險扭打一團

扯！業務牽車保養卻辦私事撞壞　新車落地20天竟要「折舊15萬」

戴資穎擊敗泰選手依瑟儂進4強　距離東奧金牌只差2場勝利！

地主賣地進帳5煞街頭強押　矇眼痛毆電擊逼簽150萬本票

陽明山夜遊飆風再起！翹孤輪+甩尾暴增　改裝超速罰單破1500張

快訊／台61彰化線西段聯結車驚爆「折甘蔗」　打滑撞護欄單線通行

連日大雨高雄路樹突倒！險砸路過騎士　他嚇壞：再100公尺到家

蛇蠍女殺新婚夫！拒賠家屬653萬　土地移轉兒脫產

雨彈強襲！台南地下道+4巷弄淹水封路　山區路樹倒塌

快訊／台11線開到睡著撞路樹！1家4口受困「3歲女童昏迷搶救中」

恐怖老公開車撞飛騎車妻！狂喊：妳只會討客兄　她全身傷哭求救

驚險！聯結車8噸鋼捲突掉落！衝向待轉區　騎士一個Move死裡逃生

街友暴增2成湧進台中公園挨餓　長腿甜美女警送熱食暖衣

快訊／增11例本土「新北市6例最多」　各縣市分佈曝光

快訊／連續4天死亡+0！今日新增11例本土、1例境外

辛度直言「小戴是奪金最大對手」　戴資穎3年前論文就研究過了

楊紫《沉⾹如屑》挖心虐戀「捅夫」！成毅淚：我這條命是妳的

地主賣地進帳5煞街頭強押　矇眼痛毆電擊逼簽150萬本票

麟洋今晚7點30分對決中國雙塔拼金牌　全民集氣挺台灣最強男雙

買房下斡旋金非話術　房仲：亂出價恐造成違約

周天成8強賽硬碰「天敵」中國諶龍　第一局14比21先失掉

戴資穎挺進4強！他看「這一幕」拍手讚精彩：依瑟儂是可敬的對手

雨彈狂襲雙北！陽金公路滾滾黃水傾瀉而下　用路人冒險涉水前行

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

社會熱門新聞

新婚女陳屍家中　父19天後殺人落網

19歲檔車騎士遇「死亡搖擺」　高速撞燈桿重傷亡

苗栗教養院2社工恐怖私刑　活活打死院生

即／林口長庚積水近輪胎高　騎士：以為在開船

流氓藥師驗尿自清！釣出「呼麻歌手」2字回

高雄各區傳積淹水狀況　警急拉封鎖線

妻騎車下班慘遭丈夫開車撞飛　向路人哭喊：救救我　

逼舔穢物、虐癱5歲女童　宜蘭狠心保母夫妻被重判

即／謝和弦緩刑撤銷　大樓噴漆嗆放火刑責80天

驚險！聯結車8噸鋼捲突掉落　騎士一個Move死裡逃生

降級2天爆3確診！高市府怒斬特殊交友圈轟趴連結

北市德州撲克協會揪咖群聚比賽

業務牽車保養辦私事撞壞　新車落地20天折舊15萬

影／龜山區秒成「水上鄉」　積水淹半個輪胎

更多熱門

相關新聞

妻騎車下班慘遭丈夫開車撞飛　向路人哭喊：救救我　

妻騎車下班慘遭丈夫開車撞飛　向路人哭喊：救救我　

彰化市彰南路昨(30)日發生一起丈夫開車追撞妻子的恐怖事故！韓女(28歲)昨日下午與同事3人一起騎機車下班，被蔡男(35歲)開車跟追，行經到彰南路二段時，號誌燈已經變紅燈還不停下車，故意衝撞，韓妻連人帶車撞進一旁的民宅內，消防局獲報後緊急到場將婦人送醫，所幸輕傷沒有危及生命。

基隆廟口攤商喜迎解封　夜市十大防疫指引營業

基隆廟口攤商喜迎解封　夜市十大防疫指引營業

直擊／基隆廟口現人龍！遊客怕怕不敢內用

直擊／基隆廟口現人龍！遊客怕怕不敢內用

王信福死刑定讞10周年　人權團體遞意見書

王信福死刑定讞10周年　人權團體遞意見書

鄉長司機工地開槍射人　判刑8年定讞

鄉長司機工地開槍射人　判刑8年定讞

關鍵字：

殺人家暴基隆脫產保險金

讀者迴響

熱門新聞

墨西哥跳水女將腳滑得0分　教練氣瘋轉頭就走

麟洋向大魔王鞠躬影片！在印尼爆紅

戴資穎衝進4強「全因1個男人」！場邊支持照片瘋傳

奧恰洛夫哭了：言語不能表達心情

買早餐沒揪！臭臉毛孫找阿嬤理論

球評跟小戴超熟！真實身份曝光

林昀儒8/1起聯手莊智淵續拚男團　

合庫贊助多少奧運國手？一看官網根本「獎牌軍火庫」

奧運恐怖摔車影片曝　名將慘遭「連環輾」

陳漢典「超犧牲1動作」挺戴資穎奪金！1hr吸萬人讚爆

郭台銘喊：東奧得金牌政府發1億獎金　破世界紀錄再加倍

快訊／首戰奧運拿第4！林昀儒「深夜31字」回應了

被好友戴資穎打敗！依瑟儂哭了

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

奪第五名成績！「證件妹」吳佳穎賽後首發聲

更多

最夯影音

更多
他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯

他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯
又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面