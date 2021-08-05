桃市接種站施打率97%　鄭文燦：第4輪周五完成劑次人口比近4成

▲桃園市第四輪疫苗施打明日將完成，市長鄭文燦指出，預計將施打12萬餘人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市第四輪疫苗接種相當踴躍，市長鄭文燦5日表示，桃園第四輪疫苗接種施打能量預估為12萬5千人，共分3日施打，明（6）日將完成，完成後全市劑次人口比將接近40%，可見市民非常習慣使用社區接種站，且深具防疫意識；另外，第五輪將於8月11日至17日展開，即日起至8月7日中午12時截止，請民眾把握盡快預約。

鄭文燦指出，第四輪疫苗接種在全市37個社區接種站將施打約10萬人，其餘19家責任醫院、107家診所與13個衛生所施打共計約2萬5千人，總數約12萬5000人，完成後全市劑次人口比將接近40%。以今日社區接種站預約3萬2679人、實際施打人數3萬1581人，施打率高達96.6%，可以看出市民習慣使用社區接種站且深具防疫意識，施打疫苗意願相當高。

▲桃園市第四輪疫苗施打明（6）日將完成，市長鄭文燦表示，預計完成後全市劑次人口比近四成。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦提醒，第五輪接種將於8月11日至17日展開，預計接種能量為4萬8600人，第5輪可預約施打莫德納疫苗對象，包括7月19日之前，已意願登記莫德納疫苗65歲以上長者，以及55歲以上第9類對象，另還包括8月11日前已施打莫德納疫苗第1劑，且間隔已28天的第1至3類對象與孕婦，第五輪疫苗接種預約已開放，將於8月7日中午12時截止，請民眾多加預約。

鄭文燦還說，第五輪接種作業，桃園將開設36個社區接種站，因名額較少，一天即可完成，並於8月12日施打，民眾所在行政區內的接種站若已額滿，可跨區預約至桃園巨蛋體育館站、國立體育大學綜合體育館或陸軍專科學校體育館等大型接種站施打。

另外，第六輪疫苗接種作業已於5日下午開放意願登記，18歲以上市民皆可登記，請年輕朋友踴躍登記，無論選擇哪種疫苗種類，後續都可以更改，但必須先登記，中央疫情指揮中心才能計算疫苗需求量，以便安排後續接種計畫。

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