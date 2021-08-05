新北嬤剛搬桃園散步走失　警地毯搜索10條街外尋獲

▲新北市1名林姓阿嬤最近搬到桃園市龜山區居住，4日中午外出散步卻不知去向，龜山警分局員警協尋1個多小時，在10條街外找到人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市高齡90歲的林姓阿嬤最近搬遷至桃園市龜山區居住，4日中午外出散步想認識附近環境，未料卻遲遲未歸，女兒擔心出意外，急忙向龜山警分局報案協尋，員警展開地毯式搜索，花費1個多小時在其住處外10條街發現林姓阿嬤，趕緊帶回派出所，順利讓母女團聚。

龜山警分局指出，4日下午1時許，潘姓婦人向龜山分局龜山派出所報案指稱，高齡90歲的媽媽中午吃飯後說要出去散散步，順便認識附近環境，但外出後卻遲遲未歸，潘女說，7月底才從新北市三重區搬到桃園市龜山區嶺頂里某社區居住，因為罹患失智症，擔心媽媽出意外，希望警方幫忙協尋。

▲新北市1名林姓阿嬤4日中午外出散步不知去向，龜山警分局員警協尋1個多小時找到人，其潘姓女兒趕到派出所團圓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

值班員警通報線上警網警員莊子彥、李柏儒、簡彣芯趕赴現場，員警研判阿嬤年邁應該走不快，且龜山區東萬壽路上車水馬龍，應該不會走到大馬路上，員警分頭穿梭社區巷弄尋找，果然在1小時後在其住處外約10條街處巷弄發現林姓阿嬤，趕緊帶回派出所休息，通知其女兒潘女來派出所認領，潘女發現老媽後對龜山警方致謝再三。

龜山派出所副所長許冠章呼籲，家中若有失智長者，建議佩掛預防走失手鍊、衣服繡上聯絡電話或配掛GPS定位器材，避免走失情形發生，以利警方尋找或熱心民眾發現也可迅速通知家屬。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►又是內輪差奪命！聯結車右轉 女騎士捲進車底慘遭輾斃

►堅不吐好友行蹤！他慘遭「刀架脖」痛毆骨折全身傷 4煞下場曝

►又是內輪差奪命！聯結車右轉 女騎士捲進車底慘遭輾斃