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女大生試戴戒指拔不下　無名指劇痛發紫！消防隊這招見效

▲桃園市觀音區1名女大生4日將收藏多年戒指戴上無名指，想取下來時卻無法取下，因疼痛難忍趕緊向觀音消防分隊求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲女大生4日將收藏多年戒指戴上無名指，想取下來時卻無法取下，因疼痛難忍趕緊向觀音消防分隊求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名女大生4日上午心血來潮，把1枚收藏多年的戒指戴上無名指把玩，後來想取下時卻無法脫下，結果越急越脫不下來，用力拉扯下導致無名指疼痛加劇，趕緊向觀音消防分隊求助；消防人員在取得女大生同意後，小心翼翼以戰術剪刀將戒指剪斷，女大生才破涕為笑。

桃園市消防局觀音分隊4日上午接獲1名女大生求助，少女左手無名指戒指卡住無法取下，手指已呈現紅紫色，少女痛得哇哇大叫，眼角噴淚。觀音分隊隊員呂正威細心安撫女大生情緒，待其心情略為平復，觀察其無名指上的戒指材質、大小，發現戒指屬於鋼戒，厚度較薄，可運用戰術剪刀剪斷。

▲桃園市觀音消防分隊4日幫女大生無名指戒指以戰術剪刀，小心翼翼地剪斷摘除。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市觀音消防分隊4日幫女大生無名指戒指以戰術剪刀，小心翼翼地剪斷摘除。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員向女大生確認獲得同意，以多功能醫療用戰術剪刀小心翼翼將鋼製戒指剪斷，無名指上壓力頓時消失無形，女大生才破涕為笑。

女大生透露，4日清晨心血來潮，取出多年前收藏戒指，戴上無名指把玩一陣，事後想取下時才驚覺無法順利摘除，由於過於用力導致無名指紅腫且疼痛加劇，她擔心無名指可能會壞死，才趕緊向消防分隊求助，還好最後順利摘除。

桃園市消防局第三大隊大隊長殷明坤呼籲，民眾如遇戒指無法脫除手指，可先利用冰敷方式讓手指略微消腫後再嘗試摘除，或以沙拉油、肥皂等潤滑後嘗試摘除，倘若上述方法皆無法拔除，切勿自行使以鉗子等工具破壞戒指，因自行裁剪後戒指切割面很鋭利，容易割傷手指，若手指腫脹嚴重，切勿拖延太久，趕緊向消防分隊或醫院求助，以免造成無法挽回的傷害。

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