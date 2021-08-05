路透：拜登擬修訂軍售政策！　關注人權問題「恐將衝擊武器販售」

▲ 拜登政府近期將對《常規武器轉讓計畫》（CAT）進行改革。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

為了平衡武器製造商的商業利益，並符合美國對人權的承諾，美國政府近期將對《常規武器轉讓計畫》（CAT）進行改革，首先在6日的國會將對草案進行簡報，並預計最早將在9月對外公佈詳細內容。

據路透社獨家報導，一名政府消息人士與一名在會議現場的國會助理指出，大約2週前，拜登政府向一個由國會助理組成的小組表達了國務院的期許，希望在人權局提供更多消息的情況下，對武器銷售進行「更有力的審查」。

因此，美國2名國務院副助理將在6日，就拜登政府的CAT草案對國會提出簡報，並預計最早將在9月對外公佈詳細內容。不過，知情人士透露，目前草案的細節尚未確定，因為他們正在等待美國國防部等出口機構的回覆。

▲新政策通過後，美國的對外軍售將受到不小的影響。（圖／路透）

一名不具名的官員證實，新的CAT政策正在制定中，「這將有助於我們建立和維持最能反映美國價值觀和利益的戰略夥伴關係」，並「更積極討論」武器轉讓與人權的關係。一名參與草案擬定的國會助理指出，該政策將重創突擊步槍、監視設備等小型武器的銷售，以避免這些武器被警方或軍事部隊用於打壓國內人民。

報導也提到，儘管政府仍有可能持續進行軍火交易，但在新政策下，美國對外軍售的「防空系統」或「海軍系統」等主要武器系統的銷售速度可能會被放緩。另外，人權倡議者則認為，政策的改變可能也會影響沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國的軍售速度。

拜登的這一做法與共和黨籍的前總統川普非常不同，拜登在CAT的修法中對人權更加重視，但川普卻認為，軍火貿易與人權一樣重要。報導稱，美國目前是全球最大的軍火商，該國每年對各國銷售的武器、保養服務和人員培訓，總值高達1千億美元（約新台幣2兆8000億）。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast