孟晚舟微笑揮手出席最終輪聽證會　16天庭審決定引渡案結果

▲孟晚舟出庭前與守在家門口的記者揮手致意。（圖／翻攝北晚新視覺）

記者魏有德／綜合報導

華為公司副董事長、首席財務官孟晚舟引渡案於昨（4）日在溫哥華卑詩省最高法院（British Columbia Supreme Court）重啟為期16天的聽證會，這也將是這起全球矚目的案件進入主審法官首次作出引渡判決前的最後一輪聽證會。據了解，孟晚舟本人也親自出席聽證會，與辯護律師團一起針對「程序濫用」提出抗辯。

▲孟晚舟神情輕鬆，將與辯護團隊在16天的引渡案最終輪聽證會上抗辯。（圖／翻攝北晚新視覺）

《中新網》報導，法庭將聚焦三方面內容，討論孟晚舟辯護律師團隊所主張的「程序濫用」問題第三分支。；討論辯方主張的司法救濟問題；最後法庭將進入拘押待審環節，圍繞美方證據充分性問題，由辯方回應控方主張。

此輪聽證會後，控辯雙方將等待法官作出是否將孟晚舟引渡到美國的判決。預計法官將擇期作出判決。主審法官一旦作出判決，控辯雙方均有機會提起上訴。假使法官作出引渡判決，案件將交由加拿大司法部長決定是否簽署移交令。

對於「程序濫用」問題第三分支，孟晚舟團隊認為，美國向加拿大提供的案情證據中存在大量不實和誤導訊息，構成對美加之間引渡程序的濫用。至於司法救濟一事，孟晚舟團隊則認為，法庭應該對「程序濫用」問題前三項分支的累積影響採取中止引渡程序的救濟手段，從而彌補不當行為造成的損害。

此前，控辯雙方於3、4月間，先後針對「程序濫用」問題第一分支「政治動機問題」、第二分支「涉嫌非法拘押問題」和第四分支「美國引渡請求是否違反習慣國際法問題」展開辯論。

華為加拿大公司也在新一輪聽證會開始時發出聲明重申，華為對孟晚舟的清白保持信心，將一如既往支持孟晚舟尋求正義與自由。