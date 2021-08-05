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美前副國安顧問：北京對武統台灣「非常認真」　應嚴肅看待

▲▼共軍30日派1架運8反潛機闖我西南空域。（圖／國防部提供）

▲ 共軍先前派運8反潛機闖我西南空域。（圖／國防部提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中共解放軍頻派軍機擾台，更加強在我周圍軍演，引發各國擔憂台海情勢。美國前副國安顧問博明（Matt Pottinger）警告，北京對台動武的危險性逐漸增加，美國前後任印太司令都嚴肅看待這項威脅，台灣人也應正視此事，因為北京對以武力統一台灣「非常認真」。

《美國之音》5日報導，華府智庫全球台灣研究中心（GTI）近來推出《台灣安全審視》節目，由前白宮國安會幕僚長格雷（Alexander Gray）主持。博明日前登上第一集節目，接受格雷訪談，曾在白宮共事的二人針對台海安全及美國對台政策進行討論。

當被問及北京未來5至10年內做出武統台灣決定的可能性，博明說明，中國軍事開支大幅增加，目的就是為了侵台，並在採取軍事行動時威脅並阻止美國、日本或其他試圖介入的國家。他舉北京對印度邊界發動攻擊、破壞香港自治為例，說明其對目標「是非常認真的」。

博明也提到，這種情況下「唯一的答案」便是美國如何取得足夠能力來阻止北京發動決定性攻擊，以便透過外交協商解決分歧。2016年民進黨取得執政權及立法院選舉後，北京便單方面中斷這種協商。

博明強調，台灣人民必須正視中國威脅，預想最糟的情形並做最好的準備，才能降低實際必須上戰場的可能。雖然台灣採取「刺蝟戰」的不對稱作戰「整體防衛構想」（ODC）確實能使北京戰爭計畫複雜化，但台灣國防開支佔GDP比例依然不足，必須加大對自我防衛能力的投資，以便威懾中國對台威脅。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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