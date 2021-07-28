人妻偷吃爽喊：GG好忙碌！小王讚「性感小賊」硬了…夫見對話崩潰

▲人妻偷吃高中同學，夫見LINE中鹹濕對話崩潰。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名人夫發現，妻子與身為同事的高中同學發生婚外情，2人間除了不少鹹濕對話外，還互傳私密自拍照，讓他大受打擊，決定向小王提告求償。日前新竹地方法院審理過後，判小王應賠償人夫45萬元。

人夫主張，妻子與同事小王自2020年5月起用LINE互傳私密自拍照給對方，還有不少鹹濕對話，內容包括，「這屁股是我要摸的」、「可以給我看多一點的屁股ㄇ」、「能去我早就弄倒你了」、「妳想看ㄐㄐ照啊？」、「好想拉吉(舌吻)妳」等。他表示，小王的行為已經撼動了他的家庭生活，導致夫妻關係瀕臨破裂，決定向小王求償60萬元精神撫慰金。

小王則稱，與人妻是高中同學，曾在求學期間交往，2012年到2014年間再次成為男女朋友，但又因故分手，強調2人早已分手多年，只是普通朋友關係，否認對話男主角是自己，另外，他認為人夫在沒有經過人妻的同意下取得對話記錄，有妨害秘密之嫌，不可以此作為證據使用。

小王認為，雖然這些對話記錄有較為露骨、挑逗的言論，也無法認定他與人妻間有任何感情愛意，只是出於朋友間玩笑、嘴砲的詞彙，更遑論有任何侵害到人夫的權益情況發生。

但新竹地方法院勘驗各項事證後，不採信小王的說詞，且透過他傳送的各種露骨對話，「又要硬了」、「妳這性感小賊」、「我愛妳啊」，以及人妻回傳「雞雞好忙碌呀」等語，不採信小王的說詞，判他應賠償人夫45萬元。