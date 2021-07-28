生技老闆賤嘴把妹「外國人不是都很粗大」　這間大學冷處理慘了

▲擔任陽交大計畫助理的花花，因業務來往認識黃姓生技公司負責人，不過卻遭到黃男言語性騷擾，還問花花「你是過嗎？」。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／新竹報導

新竹一名女子花花（化名）2018年在陽明交大擔任計畫助理，因故認識擔任生技公司負責人的黃姓男子，但對方卻常常以通訊軟體對她言語性騷，指花花是「他的」安心亞，要送花花去酒店當紅牌，甚至問她「外國人不是都很粗大」、「你有沒有試過？」忍無可忍的花花，氣得一狀告上法院。新竹地院審理後，判黃男與校方需連帶賠償花花10萬元，而陽明交大補救態度輕忽，另須再賠償花花10萬元。

判決書指出，花花擔任陽明交大某中心的計畫助理，因業務上的來往認識擔任生技公司負責人，同時為該校EMBA學生的黃姓男子，2人常用通訊軟體溝通，未料，黃男卻常常傳日本女優照片給花花，甚至和花花說，花花是「他的安心亞」、「要送她去酒店當紅牌」，說她穿得「很辣」等。

而黃男傳的這些騷擾訊息，若花花不回覆，黃男還會直接進到花花的辦公室，逼問她為什麼不回訊息。2019年1月，黃男更向花花表示，他和妻子「只有責任沒有情感」，還說要帶花花參加飯局，逼問花花性經驗「外國人不是都很粗大？」、「你有沒有試過覺得怎樣」，在花花明確表達不舒服及不願意談論後， 黃男卻持續追問「講一下就不會怎樣」、「台灣女生不是都崇洋媚外」，讓忍無可忍的花花怒告上性平會。

不過花花向主管和性平會投訴後，卻沒有解決黃男的性騷擾問題，因主管等多次希望花花「大事化小」，讓花花氣得一狀告上法院，並主張校方消極處理，須負連帶賠償責任。

庭審時，黃男矢口否認有對花花性騷擾，僅承認他是有稱花花為「小安心亞」沒錯，但強調並無冒犯之意，更沒有達到冒犯花花，使花花不舒服的情境。黃男指出，他是有和花花說「小安今天好辣辣」沒錯，只是花花有沒有表示遭到冒犯或有不舒服，後續互動也相當正常。

新竹地院審酌證人證詞與相關證據後認為，黃男確實有已具有性意味或性別歧視的言辭或行為，造成花花的工作環境具有敵意或冒犯性，侵害其人格尊嚴屬實，而事件爆發後，黃男多次進出花花辦公室，還需花花急找外援求救，校方也仍未阻止，認為校方糾正與補救態度輕忽，最後導致花花離職，判黃男和陽交大，需各賠償花花10萬元。

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