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史學家、中研院院士余英時逝世　享耆壽91歲

▲▼中研院院士余英時睡夢中逝世，享耆壽91歲。（圖／取自中研院臉書）

▲中研院院士余英時睡夢中逝世，享耆壽91歲。（圖／取自中研院臉書）

記者崔至雲／台北報導

中研院院士余英時8月1日晨間於美國寓所睡夢中逝世，享耆壽91歲。

余英時院士為全球極具影響力的史學大師。他深入研究中國思想、政治與文化史，貫通古今，在當今學界十分罕見。尤其是思想史和文化史方面的研究，皆扮演開創性的角色，更提出許多發人深思的議題。學術研究之外，他亦為具社會關懷、維護自由民主價值之公眾知識份子。2014年獲得首屆唐獎漢學獎殊榮後，為鼓勵年輕學人投入人文研究領域，委託本院歷史語言研究所設置「余英時先生人文研究獎」，提攜後進不遺於力。

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余院士1930年出生於中國天津，先是師從國學大師錢穆，後赴美國哈佛大學取得博士學位，專長以現代學術方法詮釋中國傳統思想，為當代最具影響力的華裔知識分子，在中國歷史、尤其是思想史和文化史方面所作的研究，皆扮演開創性的角色，西方學界皆推崇其為二十一世紀中國史學之泰斗。

余院士為美國普林斯敦大學榮譽教授，曾任美國密西根大學副教授、美國哈佛大學教授。一生獲頒多項海內外學術榮譽，包含1991年獲行政院文化獎、2004年美國哲學會（American Philosophical Society）院士、2006年美國國會圖書館「克魯格」人文與社會科學終身成就獎（John W. Kluge Prize）、2014首屆唐獎漢學獎等，並於1974年當選本院第10屆院士。

余英時文集（圖／翻攝自《文化與歷史的追索：余英時教授八秩壽慶論文集／聯經出版社）

▲余英時文集（圖／翻攝自《文化與歷史的追索：余英時教授八秩壽慶論文集／聯經出版社）


 

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