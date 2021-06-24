中研院學者林富士逝世　作家曹銘宗憶「亦師亦友」：不捨多於悲傷

▲中研院史語所特聘研究員林富士。（圖／中研院提供）

記者崔至雲／台北報導

中研院史語所特聘研究員林富士逝世，作家曹銘宗昨日在臉書上回憶起他與林富士曾經相處的過往。曹銘宗說，自己寫過的專題報導，常請請林富士給予指教，「林富士年紀比我小，卻是我的亦師亦友」，曹銘宗感嘆地說，但去年林富士指點他寫的台灣歷史小說，如今已完成，可惜無法請他寫序了。

林富士為台灣歷史學者、中央研究院特聘研究員，曾任中研院歷史語言研究所副所長、國立中興大學文學院院長，其專業領域為宗教史、疾病史、文明史及數位人文。

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談起林富士逝世，曹銘宗說，「我不捨多於悲傷」，林富士罹癌病苦三年，因化療導致多重疾病，仍盡力做好人生功課，如今終於放下擔子。上星期五，富士因呼吸代償問題陷入昏迷，由於疫情，住院病人只限一位家人陪同，昨天，他病情沒有好轉，最後只能以手機跟他道別。

林富士曾說他研究的是「小歷史」，但曹銘宗認為，「其實出於他對社會底層的關懷」。



曹銘宗說，在擔任記者時，因採訪而認識林富士，當時他在研究「台灣童乩的社會形象」，原來，林富士在雲林台西鄉下長大，當地沒有醫生，民眾生病常求助童乩，這是他研究童乩的動機。後來，林富士又研究「檳榔文化史」，讓曹銘宗大開眼界，原來當年玄奘在印度那爛陀寺留學取經時每天吃檳榔，韓愈、蘇東坡、朱熹都是檳榔族。

曹銘宗說，「林富士喜歡研究庶民的生活，並希望藉著他的研究來提醒大家：人民是歷史的主體」。

除了歷史學術研究之外，曹銘宗認為，林富士還有兩項成就，包含1994年代，李登輝總統主政時，由杜正勝主持改版國中教科書《認識台灣》，以提升台灣史地教學的比重，其中「社會篇」由林富士、彭明輝編寫。另外，也包含中研院自1984年開始主導台灣「數位典藏」、發展「數位人文」的工作以來，林富士扮演重要角色，犧牲奉獻的幕後人物。

「林富士年紀比我小，卻是我的亦師亦友」。曹銘宗回憶起林富士，他以穿越時空的宏觀、探究本質的微觀，詮釋、分析萬事萬物，常在與他交談中得到啟發和鼓勵。

林富士曾說過，「史家、記者最主要的社會角色都是溝通者，都可以稱之媒體，他認為記者應該扮演減少誤會、對抗、衝突的溝通者」，這個觀念提醒曹銘宗身為「媒體人」的本質，也強化曹銘宗對新聞工作的信念。



曹銘宗說，林富士是胰臟癌開刀，這三年已有隨時辭世的準備，他一方面妥善安排後事，一方面努力完成計畫中的寫作，讓人感佩。曹銘宗最常做的就是送去基隆的滷肉飯和水煮豬腳，因為林富士曾提過，這是他父親生前常吃水煮豬腳，他以吃水煮豬腳紀念父親。「今年端午節，我在疫情中宅配冷凍水煮豬腳給他，現在想來非常欣慰」。

林富士最後感嘆地說，「去年，他指點我寫台灣歷史小說，囑咐翁佳音和我合寫飲食的台灣史，都已經完成，可惜無法請他寫序了」。