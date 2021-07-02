X光、軟物質科學權威逝世　中研院院士陳守信享壽86歲

▲中研院士陳守信享壽86歲。圖為陳守信2015年榮獲國際結晶學聯合會「吉尼爾獎」。（圖／清華大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中央研究院院士、清華大學傑出校友陳守信為中子、X光及雷射散射研究及複雜流體和軟物質科學權威。清大與中研院指出，陳守信6月26日於美國辭世，享壽86歲。

陳守信是中子、X光及雷射散射研究及複雜流體和軟物質科學權威，於1964年取得加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）博士學位，師承諾貝爾獎得主B. N. Brockhouse，後於1968年進入麻省理工學院核子工程系任教，並於2009年成為榮譽教授。

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中研院表示，陳守信為世界頂尖超冷水及介面水分子動態特性研究專家，於2006年發現水的第二個低溫臨界點200K，對水分子在奈米結構、生物結構中的作用特性，具有實驗及理論研究方面的卓越貢獻。

中研院也說，陳守信開創小角度散射應用於軟物質，如膠體、微乳液等複雜流體的研究，為國際散射研究領域出做出許多原創性的貢獻。中研院學術生涯發表超過450篇科學研究，並致力培育人才，著作引領專業領域之教學，影響深遠。

▲陳守信（右二）2015年榮獲國際結晶學聯合會「吉尼爾獎」。（圖／清華大學提供）

清大透過臉書貼文指出，陳守信是清華原子科學研究所第一屆畢業生，其中原子科學院院長李敏40年前在MIT求學時就聽過陳守信的課，另包含核工所教授林滄浪等都是陳守信的得意門生。

清大也提到，陳守信旅美多年，仍多次回台推動科研，2012年捐助母校原科院設立「陳守信中子科技與應用榮譽講座」，也邀請國際知名中子研究專家訪問清華大學，奠定清華大學在尖端中子科學領域的研究基礎。

清大透露，陳守信的喪禮將於7月7日於美國麻州波士頓舉行，知交故友之後也計畫在台灣、美國、歐洲舉辦追思會。

陳守信為美國物理學會、美國科學促進會及美洲中子散射學會（Neutron Scattering Society ofAmerica, NSSA）會員，於2002年獲得麻省理工學院終身成就獎，後分別於2008年及2015年榮獲NSSA最高學術榮譽克利福得夏爾獎（Clifford G. Shull Prize）及國際結晶學聯合會頒發顧尼爾獎（Guinier Prize），並於2006年當選為中研院第26屆院士。