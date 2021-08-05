12歲摘銀「開心那」東奧發光！　真正年紀最小選手卻是「她」

▲東奧女子滑板公園賽金牌四十住櫻（右）、銀牌開心那（中）、銅牌布朗（左），三人年齡都未滿20歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本12歲滑板選手開心那（Kokona Hiraki）參加東京奧運女子滑板公園賽，4日一舉奪下銀牌，成為奧運85年來最年輕的獎牌得主，連英國銅牌得主布朗（Sky Brown）也年僅13歲27天，金牌則是同樣來自日本的19歲選手四十住櫻（Sakura Yosozumi），而本屆東奧最年輕選手則是一名敘利亞桌球少女。

▲12歲開心那奪銀打破奧運85年來最年輕奪牌紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN與日媒報導，來自北海道俱知安町的開心那出生於2008年8月26日，從5歲就開始跟著爸爸玩滑板，今年5月在美國Dew Tour滑板巡迴賽中位列第5名，取得奧運入場券，最終更在4日東奧女子滑板公園賽中搶下銀牌，這天，開心那年僅12歲又343天，成為1936年以來奧運最年輕獎牌得主。而英國選手布朗當日也以13歲27天的年齡獲得銅牌。

▲敘利亞的12歲女子桌球選手薩莎（Hend Zaza）是本屆最年輕的參賽者。（圖／路透）

報導提到，本屆東奧最年幼的參賽者是來自敘利亞的桌球女選手薩莎（Hend Zaza），她7月24日首次在預賽亮相時，正好年滿12歲204天，年紀第二小的選手就是開心那。另外，現年66歲的澳洲馬術女將漢娜（Mary Hanna）則成為本屆東奧最年長的選手，這已經是漢娜生涯第7度參加奧運會，她同時也是奧運史上年齡第二高的女選手。

目前可考的紀錄中，參加1936年柏林奧運的美國跳水選手格斯特林（Marjorie Gestring），在她年僅13歲268天時成為跳板跳水冠軍，成為奧運史上最年輕的金牌得主。最年長的奪牌紀錄則出現在1920年，由瑞典射擊選手斯旺（Oscar Swahn）以72歲高齡所創下。

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