總統令：海委會副主委莊慶達接海巡署長　免職國發會副主委鄭貞茂

▲鄭貞茂、莊慶達。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝海洋大學官網）

記者蘇晏男／台北報導

總統府7日公布總統令，不僅任命海洋委員會副主任委員莊慶達兼任海委會海巡署長，也免職國發會副主委鄭貞茂，兩項人事命令皆自10月1日生效。

前海巡署長陳國恩9月17日晚間突請辭，引發議論。有媒體就報導，陳國恩未來將轉往民間公司任職，不過海巡署後來解釋，「感謝各位先進對我們敬愛的大家長的關心，我們署長因個人家庭因素申請提早退休，但未有至民間公司任職情事。」而陳國恩則回應是因為「家庭因素」才請辭。

至於鄭貞茂方面，行政院9月中通過鄭貞茂轉任陽明海運董座的人事案，成為陽明10年來首位非海運界的董事長，並於在10月5日上任。

鄭貞茂當時在交接典禮上表示，他將秉持為公司建立好制度，讓公司可以長治久安的信念，與陽明海運全體員工共同承擔未來所有之挑戰，也會在公司治理3.0的架構下，讓陽明海運成為讓長官放心、讓客戶窩心、讓供應商感到貼心、讓股東開心、也讓員工安心的優質企業。

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