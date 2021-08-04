戰機伴飛非首次！6架幻象要600萬　趙少康：不如把錢花在選手上

▲幻象2000伴飛。（圖／翻攝自戴資穎IG）



記者黃巈禾／台北報導

中華羽球代表隊4日下午凱旋歸國，空軍出動幻象2000伴飛。對此，軍事專家施孝瑋表示，幻象2000戰機每小時的飛行成本為70萬，若以航程1.5小時、出動6架戰機來說，粗估成本至少600萬。對此，中廣董事長趙少康批評，與其花幾百萬出動戰機，不如把經費挹注在選手、教練、防護員身上。

趙少康4日在臉書表示，今年東京奧運，中華隊寫下史上最佳成績，迎接穿金戴銀的羽球選手回家，政府高規格派出六架幻象2000戰機迎接，是要表達對體育的重視，還是彌補去程讓小戴搭經濟艙？

「不務正業的幻象2000」趙少康指出，這不是第一次，2018年雅加達-巨港亞運，中華隊拿下17面金牌，蔡政府當時就派出2架F-16伴飛並施放熱焰彈，出奇制勝賺到不錯的聲量，這次蔡政府故計重施，為了增強效果、不「炒冷飯」，最後伴飛的戰機兩架變四架、F-16變幻象2000。

趙少康提到，這次伴飛含4架任務機，1架後備機跟1架攝影機，6架次的總花費超過600萬元，都還沒算施放熱焰彈的費用，更何況，同樣是送金牌選手回家，羽球代表隊有軍機護送， 舉重金牌郭婞淳回國卻沒有，更不用說其他雖然沒拿牌，但已經盡力拚搏取得隊史最佳成績的國手們，冷暖看在眼中該做何感想？

趙少康批評，在蔡政府一意孤行導致兩岸關係緊張下，近幾年共軍擾台的次數創30年新高，去年國防部為此花300億預算應對，飛官勤務壓力更明顯升高，在此時此刻，還要出動戰機為奧運選手錦上添花，又展現蔡政府譁眾取寵騙聲量的伎倆。

趙少康認為，對選手來說，與其花幾百萬出動戰機、放熱焰彈煙火做表面，不如把經費挹注在選手、教練、防護員身上，或補貼這次在東京奧運執法的台灣裁判，他們也是另類台灣之光，卻完全被遺忘，必須自費做PCR及防疫旅館支出。

趙少康還說，政府不該怕花錢，但要把錢花在對的地方，營造體育產業長期發展環境並提升選手等從業人員福祉與照顧，才是正辦。