「疫苗作為沒辦法說服我」　柯文哲批民進黨：有考慮人民生命？　　

記者黃巈禾／台北報導

針對外界對高端取得EUA前就送產品至食藥署檢驗有疑慮，衛福部長陳時中表示，與過去藥品查驗的流程有所不同，主要希望讓疫苗在通過EUA後，盡快交貨所做的簡便行政流程措施，做蛋糕都有失敗的風險，何況是做高科技產品。對此，台北市長柯文哲4日痛批，做蛋糕了不起拉肚子，但疫苗打下去有副作用，「民進黨在疫苗所做所為，沒有辦法說服柯文哲」。

柯文哲在防疫記者會表示，疫苗這件事情不曉得怎麼講，做蛋糕了不起拉個肚子就算了，疫苗就是打下去有副作用，更何況還牽涉到有沒有效果，終究台灣還是要跟世界接軌，將來出國一定會用疫苗護照，「不是醫學界的人士不懂就算了，看的懂的就更加憤怒」。

柯文哲指出，聽到陳時中說「你不打人家要打」，他認為執政不能那麼傲慢，EUA是緊急授權，用在疫情很嚴重又沒疫苗，「人家就在問，疫情很嚴重沒有疫苗，是誰讓大家沒有疫苗可以打的，為什麼台灣會沒有疫苗可以打？為什麼一定要逼大家打高端？老百姓也不是傻瓜，大家也看得出來」。

柯文哲提到，實在是無法理解，有必要硬幹到底嗎？很嚴厲的批評的話，實在不想講，「我認為這件事情，以後會記在民進黨政府一筆很嚴重的帳，會記在老百姓心中，你到是有沒有把人民的生命放在你的考慮裡面？反正是這樣啦！到現在為止，民進黨在疫苗所做所為，沒有辦法說服柯文哲，沒有辦法說服我」。

另外，前台北市長郝龍斌4日到台北高等行政法院提告，聲請停止執行衛福部對高端疫苗的緊急授權，批評在無實證情況下施打，根本把人民當成白老鼠，更可能在原本預期的群體免疫中，造成防疫破口，痛批衛福部長陳時中強推緊急授權，「是國產疫苗的劊子手。」

對此，柯文哲回應，這個不用他講老百姓也知道，疫情嚴重且沒疫苗，才需要緊急使用授權，為什麼會沒疫苗？全世界打過超過30億劑疫苗，台灣在世界疫苗覆蓋率排行榜，比台灣差的國家是哪些只有薩哈拉沙漠以南的國家。

柯文哲提到，台灣在世界排名不應當是這樣，如果一個高端馬上給EUA，從鴻海創辦人郭台銘要買BNT，講到現在要拖多久？這些都沒辦法說服老百姓，這些是激起民怨而已，無法理解民進黨在想什麼，為什麼在這個事項這麼堅持，到底發生什麼事？他無法理解。