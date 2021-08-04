　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「疫苗作為沒辦法說服我」　柯文哲批民進黨：有考慮人民生命？　　

記者黃巈禾／台北報導

針對外界對高端取得EUA前就送產品至食藥署檢驗有疑慮，衛福部長陳時中表示，與過去藥品查驗的流程有所不同，主要希望讓疫苗在通過EUA後，盡快交貨所做的簡便行政流程措施，做蛋糕都有失敗的風險，何況是做高科技產品。對此，台北市長柯文哲4日痛批，做蛋糕了不起拉肚子，但疫苗打下去有副作用，「民進黨在疫苗所做所為，沒有辦法說服柯文哲」。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

柯文哲在防疫記者會表示，疫苗這件事情不曉得怎麼講，做蛋糕了不起拉個肚子就算了，疫苗就是打下去有副作用，更何況還牽涉到有沒有效果，終究台灣還是要跟世界接軌，將來出國一定會用疫苗護照，「不是醫學界的人士不懂就算了，看的懂的就更加憤怒」。

柯文哲指出，聽到陳時中說「你不打人家要打」，他認為執政不能那麼傲慢，EUA是緊急授權，用在疫情很嚴重又沒疫苗，「人家就在問，疫情很嚴重沒有疫苗，是誰讓大家沒有疫苗可以打的，為什麼台灣會沒有疫苗可以打？為什麼一定要逼大家打高端？老百姓也不是傻瓜，大家也看得出來」。

柯文哲提到，實在是無法理解，有必要硬幹到底嗎？很嚴厲的批評的話，實在不想講，「我認為這件事情，以後會記在民進黨政府一筆很嚴重的帳，會記在老百姓心中，你到是有沒有把人民的生命放在你的考慮裡面？反正是這樣啦！到現在為止，民進黨在疫苗所做所為，沒有辦法說服柯文哲，沒有辦法說服我」。

另外，前台北市長郝龍斌4日到台北高等行政法院提告，聲請停止執行衛福部對高端疫苗的緊急授權，批評在無實證情況下施打，根本把人民當成白老鼠，更可能在原本預期的群體免疫中，造成防疫破口，痛批衛福部長陳時中強推緊急授權，「是國產疫苗的劊子手。」

對此，柯文哲回應，這個不用他講老百姓也知道，疫情嚴重且沒疫苗，才需要緊急使用授權，為什麼會沒疫苗？全世界打過超過30億劑疫苗，台灣在世界疫苗覆蓋率排行榜，比台灣差的國家是哪些只有薩哈拉沙漠以南的國家。

柯文哲提到，台灣在世界排名不應當是這樣，如果一個高端馬上給EUA，從鴻海創辦人郭台銘要買BNT，講到現在要拖多久？這些都沒辦法說服老百姓，這些是激起民怨而已，無法理解民進黨在想什麼，為什麼在這個事項這麼堅持，到底發生什麼事？他無法理解。

ET快訊
英女將拉傷跌地「拒坐輪椅」　忍淚跑跳到終點超催淚
周玉蔻爆今本土確診「個位數」！權威醫傻眼：你又再洩漏什麼
莫德納第二劑再延！恐遇保護力空窗　台大醫舉「這2國結局」笑了
搭捷運內湖上班　「人潮擠爆」卻打不到疫苗！怒：補教憑什麼插隊
快訊／畫面曝！高雄暴雨不停「梓官汪洋一片」　樹倒砸機車騎士
名古屋市長脫罩咬20歲女選手金牌！稱「愛的表現」　網怒：太噁
快訊／史學家、中研院院士余英時逝世　享耆壽91歲
德國「田徑女神」僅去東京觀光？　入選東奧卻苦無出賽機會
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文任內美國完成12次對台軍售　5300億買了什麼一次看

萬華阿公店要復業了！北市拚3階段管理　下決心做到「色情0容忍」

幻象伴飛戴資穎、麟洋配　蔡壁如發文誤植東奧羽球獎牌「1銀1銅」

「高虹安、蔡壁如國會問政靠練拳擊？」　陳子瑜傻眼：搞錯重點

拜登政府首度對台軍售　外交部表達感謝：高度歡迎

不讓民進黨變一言堂！　朱立倫：我當選黨主席「成立駐美辦事處」

陳時中怒回記者「態度不健康」　他轟：囂張什麼？真把自己當神？

盧碧逼近台灣恐引致災性降雨　賴清德：保持警戒、提早因應

黃珊珊酸：國產疫苗像坐雲霄飛車　不斷闖關沒障礙「舉世罕見」

拜登上任後首度核准對台軍售案　總統府：誠摯感謝、確保台海和平　

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

等紅燈驚見巨型蟑螂亂竄後照鏡 「展翅瞬間」騎士嚇壞：X！會飛

柔道男神楊勇緯挑戰「快問快答」　這題答最快！超靦腆反應再圈粉

歐漢聲簽字離婚！「是一輩子的家人」　無法磨合：分開是我們想到最好的方式

黎巴嫩大爆炸「倖存嬰兒」滿周歲　媽分娩遭波及...混亂中勇敢生產

外國正妹被台男用不會中文打槍 她怒飆一串台灣小吃名回嗆再見

蔡英文任內美國完成12次對台軍售　5300億買了什麼一次看

萬華阿公店要復業了！北市拚3階段管理　下決心做到「色情0容忍」

幻象伴飛戴資穎、麟洋配　蔡壁如發文誤植東奧羽球獎牌「1銀1銅」

「高虹安、蔡壁如國會問政靠練拳擊？」　陳子瑜傻眼：搞錯重點

拜登政府首度對台軍售　外交部表達感謝：高度歡迎

不讓民進黨變一言堂！　朱立倫：我當選黨主席「成立駐美辦事處」

陳時中怒回記者「態度不健康」　他轟：囂張什麼？真把自己當神？

盧碧逼近台灣恐引致災性降雨　賴清德：保持警戒、提早因應

黃珊珊酸：國產疫苗像坐雲霄飛車　不斷闖關沒障礙「舉世罕見」

拜登上任後首度核准對台軍售案　總統府：誠摯感謝、確保台海和平　

台中5工人仍昏迷　包商父子檔「疊最底下」傷勢最重...家屬淚崩

英拳擊手落敗「拒戴銀牌」擺臭臉！　原因曝光網炮轟：可恥的巨嬰

嗆閨蜜伴娘：妳男友很軟！準新娘狂譏「只有3分鐘」　超扯內幕曝光

蔡英文任內美國完成12次對台軍售　5300億買了什麼一次看

東奧棒球運彩解盤／美國VS韓國　莊家低估韓推受讓過盤

要求外送員送3樓被拒　她怒刪APP「不想爬樓梯就說」！遭網轟爆

尼克重返霸權最後拼圖？　天行者華克加盟大蘋果助陣

不可能「不二價」！新建案開價走高　7月議價率飆12%

漏發喜帖給綜藝大哥！徐小可一聽對方「轉達9字」：背發涼…抖出他名字

球先到！巴耶茲回本壘神閃躲　馬林魚捕手跪地看傻眼

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜：該收回就收回

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

郭台銘疫苗催貨進度曝光　12歲女兒上國ㄧ也到捷克打了BNT

新北公布最新足跡　台北101、2家遠百、家樂福

陳時中怒回記者「態度不健康」　他轟：囂張什麼？

新莊一場「家族聚會」8人染疫　板橋某醫院群聚5病人確診

郭台銘曝捷克打BNT一劑35美元　他7月簽約買的是這個價格

李顯龍警告華府勿挑戰中國　外交部：持續與理念相近國家合作

柯P約陳其邁切磋　高雄市府反擊

幻象伴飛成本超過600萬！前飛官：飛上天有其他任務

幻象伴飛戴資穎、麟洋配　蔡壁如發文誤植東奧羽球獎牌「1銀1銅」

快訊／新北＋14「新莊最多」　侯友宜：多為某醫院、家庭兩群聚

陳其邁暖文「歡迎戴資穎回家」：讓小戴吃好、睡好

蘇揆力推五倍券黨內有雜音　綠委怨：做成結論才叫我們埋單

更多熱門

相關新聞

黃筱雯花4年　寫台灣拳擊兩大紀錄

黃筱雯花4年　寫台灣拳擊兩大紀錄

黃筱雯在短短4年之間，幫助台灣拳擊寫下紀錄，先是在亞運取得隊史睽違48年的拳擊獎牌，緊接著在奧運幫助台灣在奧運拳擊項目上完成突破。

27歲男全身瘀青遭棄屍摩鐵　5日解剖查真相

27歲男全身瘀青遭棄屍摩鐵　5日解剖查真相

即／5人涵洞沼氣中毒險死　市府重罰欣中瓦斯30萬

即／5人涵洞沼氣中毒險死　市府重罰欣中瓦斯30萬

鄰居：有刺龍刺鳳的人！警追出黑幫軍火庫2長7短

鄰居：有刺龍刺鳳的人！警追出黑幫軍火庫2長7短

陳時中戴「Taiwan硬啦」新口罩：我們心有同感

陳時中戴「Taiwan硬啦」新口罩：我們心有同感

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

即／戴資穎罕見動怒「站在場上的不是你」

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

吳亦凡爆「遭獄警搶捅菊花」情緒崩潰　悲慘現況曝

郭婞淳為何沒幻象伴飛？空軍曝悲傷原因

IG評論惹怒戴資穎！鳳梨鼠薯26字嗆翻他　2500人灌爆留言

盧碧詭扭回馬槍！全台強風雨灌4天

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床連結得逞

又繞過一颱風　盧碧路徑讓他傻眼

快訊／5：51地牛翻身！　台北明顯有感

小戴返台突PO黑畫面！下秒穿絕美禮服

阿信教練為什麼當年去不了奧運

2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　選美比賽不能強迫參加

「排球天使」莎賓娜近況曝光　7年變身辣姐姐

暴風圈進入台灣海峽！盧碧颱風可能消失再復活　致災雨彈時程出爐

「麟洋配」商機瘋搶！王齊麟親回：沒意願配合

更多

最夯影音

更多
KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭
麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面