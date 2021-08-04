快訊／離譜施工！5人涵洞沼氣中毒險死　市府重罰欣中瓦斯30萬

記者游瓊華／台中報導

台中市今天發生重大工安意外，欣中天然氣公司5名工人在中區進行管線工程時，未做好安全防護就進入下水道施工，先有兩人入下水道作業，另外三人疑似發現情況不對勁，也入下水道想救人，未料五人疑似吸入過量沼氣，通通昏迷送醫，市長盧秀燕也趕到醫院關心傷者狀況。針對工地未落實安全設施，勞工局要求欣中停工改善，並決議依法重罰30萬元。

▲台中中區涵洞施工意外。（圖／民眾提供）



據了解，台中市中區近兩天瓦斯外洩，用戶通報瓦斯外洩，欣中瓦斯請外包廠商修復，結果洩漏管路未修好，疑似挖破瓦斯管，一名欣中天然氣監工人員，以及4位外包商入內作業昏迷。

盧秀燕表示，受傷的5位勞工分別屬於欣中瓦斯專職員工及承包商，今日於工作中不幸發生意外，已分送3所醫院緊急搶救，中國附醫3位、部立台中醫院1位、澄清醫院1位，感謝醫院全力搶救，市府將徹查事故原因。

勞工局長張大春表示，現場勘察發現沒有設通風換氣設備，並確認維持連續有效運轉，且工人施工前疑似沒有確認氧氣及危害物質濃度，已分別違反職業安全衛生設施規則，已要求欣中停工改善，將處30萬元罰鍰。

針對送往中國附醫3名傷患的醫療搶救狀況，中國附醫院長周德陽說明，3名傷患到院時，其中1名已無心跳、為OHCA狀態；另2名有心跳但意識不清。經過搶救後，3名傷患狀況已較穩定，心跳及血壓已恢復正常。初步研判傷患疑似吸入過量沼氣導致昏迷，醫師已為傷患注射解毒劑，將使用高壓氧進一步治療；另送往其它醫院的2名傷者經搶救也已恢復生命徵象，將全力救治。