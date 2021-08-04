鄰居：有刺龍刺鳳的人！警追出黑幫軍火庫2長7短　子彈246發

▲19歲楊姓男子提行李箱，後面2名少年拿提包、長型盒子進入承租處 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲警分局日前接獲線報，指稱轄內一處民宅出租套房，近日有人提著大包小包進出，行徑相當詭異，警方調查確有可疑人士進出，於是派遣警力前往查看，就在3名男子要進門時，上前攔下盤查，隨後在套房內起獲2支殺傷力強大的制式霰彈長槍，還有大批改造手槍、子彈246顆等物，訊後依槍砲管制條例移送偵辦。

警方表示，日前接獲據報，指稱蘆洲區永平路一處公寓套房，有刺龍刺鳳的份子進出，感覺不單純；3日晚間警方獲報後暗中查訪，透過監視器發現有3名男子手提旅行箱、包包以及長型盒子，進入公寓，相當可疑。凌晨2時許，警方派遣大批警力前往調查。

就在套房門口攔查19歲楊姓男子及2名少年，隨後進入房內搜查，赫然發現根本是軍火庫，有2支火力強大的制式霰彈長槍，6把改造手槍及模擬槍，彈匣11個，246顆子彈，5件防彈衣等物，著實讓警方大吃一驚。

▼警方在套房門口盤查3人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

楊男面對訊問完全避重就輕，先說不知道房內有槍彈，最後更瞎扯是死去朋友寄放，撇清責任，警方完全不採信，懷疑是不法幫派租屋囤放槍彈，警方訊後依槍砲彈藥刀械管制條例依法移送新北地檢偵辦，並將追查槍彈來源。

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▼警方意外查獲黑幫軍火庫，還有2把火意強大制式霰彈長槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方意外查獲黑幫軍火庫 。（圖／記者陳以昇翻攝）