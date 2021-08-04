瑞典「撐竿跳天才」曾飛6m18！首闖奧運就摘金　無緣刷新世界紀錄

▲瑞典撐竿跳選手杜普蘭提斯以6.02公尺的成績摘金。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

瑞典「撐竿跳天才」杜普蘭提斯（Armand Duplantis）首次參加奧運，就以6.02公尺的成績奪冠，儘管無法再次突破世界紀錄，但他仍激動表示，「我一直相信撐竿跳能引領我到最偉大、優秀地方，而現在我就站在這裡。」

現年杜普蘭提斯3日在撐竿跳項目中，從5公尺55一路跳到5公尺97，最終和美國選手尼爾森（Chris Nilsen）共同挑戰6公尺02，結果尼爾森失敗摘銀，而杜普蘭提斯則繼續將高度加到6公尺19，希望能突破自己在去年2月創下的世界紀錄，但最終仍無法突破。

杜普蘭提斯在賽後激動地表示，「從我還是個孩子的時候，我就非常喜歡這項運動，我一直相信撐竿跳能引領我到最偉大、優秀地方，而現在我就站在這裡，我在奧運會上贏得比賽，這真的太棒了。」

▲杜普蘭提斯也是目前室內外撐竿跳世界紀錄保持人。（圖／路透）



來自美國的杜普蘭提斯，同時擁有美國國籍和瑞典國籍，他的父親是美國撐竿跳選手，母親則是瑞典七項全能選手，他從3歲就立定自己要打破世界紀錄的心願。杜普蘭提斯去年2月在波蘭托倫（Torun）世界室內田徑巡迴賽中，跳出6公尺17，打破了2014年由法國好手拉維勒尼（Renaud Lavillenie）所保持的6公尺16的世界紀錄。

同月在世界田徑室內巡迴賽格拉斯哥站，他跳出6公尺18的成績，再度打破室內撐竿跳世界紀錄，接著在9月鑽石聯賽羅馬站越過6公尺15，刷新烏克蘭傳奇布卡（Serhiy Bubka）在26年前所創下6公尺14室外世界紀錄。

►澳洲選手離開東奧前「房間弄出洞」 機上酗酒還嘔吐！道歉免懲處

►8年前墜馬「失明」瀕死！英馬術女神奪金秒call媽 講1句話就爆哭

►英19歲正妹奪銀瞬間瘋傳！「罵髒話」太可愛爆紅 IG絕美私照曝光

涼感被、涼感保潔墊限時超低價 一夜好眠只要588元起

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast