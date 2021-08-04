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澳洲選手離開東奧前「房間弄出洞」　機上酗酒還嘔吐！道歉免懲處

▲▼ 日本東奧選手村。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲奧運選手傳出破壞選手村房間的不當情事。圖為東京奧運選手村房間。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

澳洲奧運選手出現不當行為，據澳媒報導，部分運動員搬出選手村後，房間內一片混亂，除了弄壞紙板床，牆上也破了一個洞，聽說還留有嘔吐物，讓清潔人員看傻眼。另外，還有選手在回國的航班上酗酒、拒絕戴口罩、在廁所嘔吐等情形，但澳洲代表團團長切斯特曼（Ian Chesterman）表示，不會對選手做出懲處。

綜合《路透社》與澳洲《世紀報》（The Age）報導，澳洲奧委會（AOC）於3日表示，部分選手在離開東奧選手村之前毀損房間。有消息稱，包含男子七人制橄欖球與划船隊都涉入其中，清潔人員被迫清理殘留的嘔吐物與髒亂。代表團團長切斯特曼證實，有些人弄壞紙板床，並在牆上打了一個洞，但這些選手已經道歉，所以不會針對個別運動員採取紀律處分。

▲▼ 日本東奧選手村。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東奧選手村使用的紙板床。（圖／達志影像／美聯社）

切斯特曼緩頰稱，年輕人犯了一個錯誤，他們把房間的情況弄得令人難以接受，但損害程度是「輕微」的，就像自古以來的好書一樣，當一個善良的年輕人犯錯後將會充滿悔恨，並從錯誤中學習而成為更好的人，「這些房間並沒有完全被破壞，弄壞紙板床並不是那麼困難的事情，當大體型者遇上臨時建造的脆弱牆面，我想，在牆上打個洞並不用費多大力氣。」

然而，切斯特曼4日再度證實，包含橄欖球、足球等9個運動項目的49名運動員搭乘日本航空的航班返回澳洲，卻發生酗酒、拒戴口罩、無視機組人員，以及一名運動員在機上廁所嘔吐等行為，切斯特曼對此深感失望並表示，「這種行為顯然不可接受，且不符合團隊設定的行為準則。」這駕航班預計在6日在雪梨降落，日航發言人則表示，公司仍在調查此事。

▲▼ 東京奧運,選手村。（圖／路透）

▲代表澳洲參加東京奧運的選手在回國飛機上也發生不當行為，班機遇計於6日才會降落雪梨。（示意圖／路透）

切斯特曼說，日航已將不當行為通知澳洲奧委會，但並未正式投訴，且會繼續運送選手至澳洲，「橄欖球隊與足球隊都是好人，但有些人顯然做出了錯誤的選擇，就像年輕人不時做出的那些事，我希望並且相信未來他們會做出更好的選擇。」澳洲奧會主席卡羅爾（Matt Carroll）則透露，已經收到橄欖球與足球隊執行官的報告，目前正在調查航班上的喧鬧行為。

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