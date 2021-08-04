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盧碧直撲3縣市！颱風暴風圈明進入台海　帶「深對流」引大雨北上

▲▼颱風盧碧海警第一報。（圖／氣象局）

▲氣象局針對颱風盧碧發布海警。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年第九號颱風盧碧今早生成，中央氣象局已發布海上颱風警報，颱風暴風圈明日進入台灣海峽與東沙島近海，周五離台灣最接近，氣象局可能於明日下半天針對金門、馬祖、澎湖發布陸上颱風警報。值得注意的是，颱風的「深對流」位處中心以南，剛好是大低壓帶中西南風最強的地方，北上的同時將牽引強勁西南風水氣，造成中南部出現大雨或豪雨。

氣象局資深預報員劉宇其表示，盧碧持續往東北移動，明天中午前後登陸中國福建與廣東交界處，過程中暴風圈將進入台灣海峽與東沙島海面，明日登陸後仍持續往偏北轉東北前進，明晚到周六上半天逐漸通過福建沿海，暴風圈將對金門、馬祖、澎湖造成威脅，氣象局可能於明日下半天針對上述地區發布陸警。

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由於颱風將登陸中國，過程中結構可能被破壞而減弱，有可能以熱帶性低氣壓的強度接近金門、馬祖等地，但即使如此，其所伴隨的風雨都會對當地造成影響。

▲▼颱風盧碧海警第一報。（圖／氣象局）

▲▼颱風盧碧北上移動中南部將有大雨，離島3縣市則是首當其衝。（圖／氣象局）

▲▼颱風盧碧海警第一報。（圖／氣象局）

值得注意的是，盧碧的「深對流」剛好處於颱風中心以南的位置，正好是大低壓帶中西南風最強的地方，因此颱風北上的同時，也會將強勁西南風的水氣牽引北上，外圍水氣將造成中部、南部出現局部大雨或豪雨，北部、東半部則是有局部陣雨。

劉宇其指出，盧碧暴風圈將於未來一天進入台灣海峽雨東沙島近海，明日外圍環流帶來水氣，中部、南部開始有局部大雨或豪雨，周五則是距離台灣最接近的時候，周五、六是影響最劇烈的時間點，預計周日颱風就會加速遠離台灣。

▲▼氣象局說明，衛星雲圖中紫紅色區域為「深對流」位置，剛好位處低壓帶中西南風的強風帶，颱風北上牽引後將導致中南部有大雨或豪雨。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說明，衛星雲圖中紫紅色區域為「深對流」位置，剛好位處低壓帶中西南風的強風帶，颱風北上牽引後將導致中南部有大雨或豪雨。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說明，衛星雲圖中紫紅色區域為「深對流」位置，剛好位處低壓帶中西南風的強風帶，颱風北上牽引後將導致中南部有大雨或豪雨。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說明，衛星雲圖中紫紅色區域為「深對流」位置，剛好位處低壓帶中西南風的強風帶，颱風北上牽引後將導致中南部有大雨或豪雨。（圖／氣象局）

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