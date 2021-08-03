桃園男稱「她瞧不起我」涉性侵砸死女移工　遭強制性交、殺人罪聲押

▲桃園市新屋區後湖溪防風林發生女移工命案，圖為案發現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區後湖溪出海口防風林7月31日發現女屍案，楊梅警分局循線查出住在新北市王姓男子涉有重嫌，2日查獲王男到案，由於死者是越南籍失聯吳姓女移工，被發現時衣衫不整、褲頭被解開，因此檢警懷疑生前可能遭性侵。桃檢3日複訊時，王男均避重就輕，否認有性侵事實，仍被依強制性交、殺人等罪嫌向地院聲請羈押。桃園地院法官晚間審理後裁准羈押但未禁見。

檢警調查，針對新屋區後湖溪出海口防風林女子命案，警方據報後勘查發現死者頭部有明顯外傷，周遭血跡噴濺，初步認定有他殺嫌疑，立即組成專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

▲涉嫌持石塊砸死越南籍失聯吳姓女移工命案，楊梅警方在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方查出，死者是在新北市某工廠工作的29歲越南籍失聯女移工，來台工作3年多，上月底與工廠50歲男同事王姓男子乘坐一輛車到桃園市新屋區永安漁港遊憩，但隔日有釣客在後湖溪防風林間發現吳女陳屍偏僻處，由於死者衣衫不整且褲頭遭解開，警方懷疑可能生前遭性侵，調閱周遭監視器查出王男涉有重嫌，2日下午在新北市某工廠查獲王男到案。

▲涉嫌持石塊砸死越南籍失聯吳姓女移工命案，新北市籍王姓男子2日遭楊梅警分局緝捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，王男在偵訊時辯稱，案發當日與吳女共遊後曾起口角，由於吳女對其言詞語帶諷刺，王男認為吳女瞧不起他，突然情緒上來隨地拿起石塊朝她頭部猛砸，但為何吳女褲頭被解開，王男則避重就輕不願承認涉及性侵部分，檢警則懷疑王男可能是求歡遭拒痛下殺手或是性侵後殺人滅口。

桃檢檢察官複訊後，以王男涉嫌強制性交、故意殺人等罪嫌涉嫌重大，向桃園地院聲請羈押，晚間將移審桃園地院審訊是否裁准羈押。桃園地院法官審理王姓男子以涉犯殺人罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有事實足認有逃亡之虞，非予羈押難以進行追訴，法官審酌有羈押之必要，應予羈押，無禁見。

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