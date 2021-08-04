幻象伴飛戴資穎、麟洋配班機返國　黃暐瀚：我反對！誰想出來的？

▲空軍將派幻象2000戰機，伴飛奧運國手班機返國。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

中華羽球代表隊在東奧奪下1金1銀的好成績，並於今（4）日下午凱旋歸國，空軍將派4架幻象2000伴飛迎接。不過，資深媒體人黃暐瀚則在臉書表示「我反對，這是誰想出來的？」

中華羽球隊代表隊成員，戴資穎、周天成、王子維、王齊麟、李洋，以及教練團還有防護員共12人將搭乘華航班機榮耀返國，於5點20分抵台。為表彰功績與恭賀選手，空軍以「總統級」規格迎接選手，當班機一進入到我國防空識別區時，4架幻象2000戰機將一路伴飛選手搭乘的班機回到桃園機場。

黃暐瀚表示，奧運英雄要回台灣了，國人高興，激動，想大遊行，想萬人接機，我都理解，也不反對。但派四架幻象2000戰機升空伴飛？這是誰想出來的？

黃暐瀚提到，幾次總統出訪，專機升空，戰機伴飛。我都在飛機上，看著窗外的戰鬥機群。一來，這是對三軍統帥的尊重；二來，還有安全的問題。畢竟統帥專機飛在台灣海峽，共機若是靠近，甚至攻擊，機率雖低，還得慎防。所以總統出國、回國，常有戰機執行伴飛任務，除了致敬，還有保護的效果。

黃暐瀚強調，自己支持戴資穎，也很喜歡麟洋配，但反對戰機伴飛，因為奧運英雄回台灣，搭的是民航機，身份是老百姓，派戰機伴飛，除了極大化國人對他們的尊崇之外，其實是沒有保護的必要的。「所以，我反對。」

黃暐瀚說，一架幻象戰機，升空油料，一小時至少115萬新台幣，四架，就將近五百萬台幣。不過錢並不是他反對的主要理由。反對的理由是，戰機戍守家園，平時訓練，戰時防衛，戰機只要一離地，總有風險，要嘛訓練，要嘛執勤，不該濫用軍機，去幫大家都喜歡的奧運選手民航機伴飛。