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「車開快、危險就來」　屏縣警8月加強取締超速勤務

▲屏東縣警局8月加強取締超速勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣警局8月加強取締超速勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局統計2021年1至7月交通事故，發現駕駛人超速、搶快轉彎及未與前車保持安全距離是肇事主因，8月起將加強取締超速勤務，降低肇事率，籲請用路人遵守限速，以免受罰。

▲屏東縣警局8月加強取締超速勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

縣警局統計，今年1至7月全縣交通事故發生1萬4661件、死亡76人、受傷1萬1523人，與去年同期發生1萬6091件、死亡81人、受傷1萬4006人相較，件數減少1430件、死亡減少5人、受傷減少2483人，雖然交通事故呈現下降趨勢，惟每件交通事故發生將造成個人及家庭損失與不幸，也增加了更多的社會成本。

經分析，事故發生，以未注意車前狀況有2087件、未依規定讓車1667件、轉彎未依規定692件；其中未注意車前狀況造成4千零80人傷重為最多，這些事故發生均與駕駛人未落實速度管理、搶快轉彎及未保持行車安全距離等因素有關，為期有效降低交通事故件數，加強取締超速違規列為警方8月份執法重點，呼籲駕駛人行車一定要依道路速限行駛，勿因搶快而造成遺憾。

縣警局長李文章強調，交通執法係為防制交通事故發生之不得以手段，透過提高見警率之方式，導正用路人守法觀念並防制交通事故發生，提供民眾一個良好的行車環境，以落實縣長「安居樂業，幸福屏東」施政理念。

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屏東警察交通事故超速取締

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